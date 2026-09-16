Messi už za Argentinu skončil. Argentina mu ale připraví ještě jeden poslední zápas doma

Lionel Messi svůj poslední soutěžní zápas za Argentinu už odehrál. Jenže Argentina nechce, aby tím jeho příběh v národním týmu skutečně skončil. Argentinská fotbalová asociace oznámila, že devětatřicetiletého kapitána povolá k přátelskému utkání proti Beninu, které se uskuteční 6. října na stadionu Monumental v Buenos Aires. Má to být Messiho oficiální rozloučení s reprezentací a domácími fanoušky.
Nejde tedy o změnu názoru na reprezentační konec. Jde o jeden poslední večer.
Sport málokdy nabídne dokonalé poslední dějství
Messi po letošním mistrovství světa oznámil, že reprezentační kariéru ukončuje. Jeho posledním ostrým zápasem se tak stalo finále světového šampionátu proti Španělsku.
Z čistě sportovního hlediska je na tom něco velmi přirozeného. Hráč přijede na poslední velký turnaj, odehraje poslední zápas a skončí. Jenže velké kariéry se málokdy uzavírají na místě, které si fanoušci vyberou. Pro Argentince to znamenalo, že člověka, který jejich reprezentaci vedl více než dvě desetiletí, viděli naposledy v národním dresu tisíce kilometrů od Buenos Aires.
AFA se proto rozhodla konec trochu přepsat. Ne výsledkově. Emocionálně.
Monumental dostane rozloučení, které na mistrovství světa chybělo
Prezident argentinské asociace Claudio Tapia oznámil, že Messi dostal pozvání na zápas 6. října právě proto, aby mohl mít „zasloužené rozloučení“. Soupeřem bude Benin a hrát se bude na Monumentalu, jednom z nejdůležitějších stadionů argentinského fotbalu.
Samotný sportovní význam přátelského utkání bude pochopitelně vedlejší. Výsledek si za pár let pravděpodobně vybaví málokdo. Důležité bude, že Messi ještě jednou nastoupí před lidmi, pro které se jeho reprezentační kariéra dávno stala součástí vlastního života.
Messiho vztah s Argentinou přitom dlouho nebyl jednoduchý
Právě proto může mít poslední domácí zápas zvláštní sílu. Dnes si Messiho v argentinském dresu automaticky spojujeme s triumfy. Copa América, Finalissima, mistrovství světa 2022. Jenže velkou část jeho reprezentační kariéry provázela úplně jiná debata.
Proč je v Barceloně lepší než v reprezentaci? Proč nedokáže vyhrát velkou trofej? Je vůbec správným vůdcem Argentiny? Po porážce ve finále Copa América 2016 dokonce krátce oznámil konec v reprezentaci. Nakonec se vrátil. A během poslední části kariéry se vztah mezi Messim a argentinským publikem proměnil způsobem, který ještě o několik let dříve vypadal téměř nemožně.
Proto nejde jen o poslední zápas nejlepšího hráče
Argentina se neloučí pouze s rekordmanem a kapitánem. Loučí se s člověkem, kolem kterého se během let změnila celá emoce národního týmu. Od frustrace přes smíření až k absolutnímu přijetí po triumfu v Kataru. A právě domácí rozlučka umožní tenhle příběh uzavřít úplně jinak než turnajový konec na opačném konci světa.
Messi už žádnou další reprezentační kapitolu nepotřebuje. Nic nemusí dokazovat. Nemusí vyhrát. Nemusí zachraňovat Argentinu v posledních minutách. Tentokrát může přijít na hřiště jen proto, aby fanoušci měli možnost říct mu sbohem.
A možná je dobře, že pro jednou nebude nejdůležitější, co udělá s míčem.
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Zdroje: The Guardian / Reuters – Lionel Messi called up by Argentina to make farewell appearance in friendly [1], ESPN – Lionel Messi called up for Oct. 6 Argentina friendly for 'last tango' [2].