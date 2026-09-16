Záměna rentgenů stála její maminku život. Brouskové bylo čtrnáct a musela vychovávat bratra

Nebyla to náhlá tragédie, žádný jeden osudový okamžik v nemocniční chodbě. Smrt matky Jaroslavy Brouskové přišla pomalu, po letech vleklé nemoci, jejíž počátek sahá do doby, kdy se Jaroslava narodila. Podle jejího vlastního vyprávění v rozhovoru pro
Novinky byla matka po porodu kvůli záměně rentgenových snímků špatně léčena. Až později se ukázalo, že prodělala těžký zánět ledviny. Otec Otakar Brousek starší tehdy sehnal streptomycin, který jí dočasně zachránil život. Dočasně. Nemoc pokračovala, matka se léčila dál, střídala nemocnice a lázně. Když zemřela, Jaroslavě bylo čtrnáct. Jejímu bratrovi Otakarovi sedm. Dětství rozdělené mezi nemocnici a venkov
Ještě než matka zemřela, její nemoc formovala životy obou dětí. Jaroslava s bratrem trávili dlouhé úseky u babičky na venkově, zatímco matka ležela v nemocnici.
Dětství tak nebylo ani tak bezstarostné, jako spíš rozložené mezi dvě reality: tu venkovskou, kde se dalo být dítětem, a tu druhou, kde se čekalo na zprávy z nemocnice.
Jaroslava si z matky pamatuje konkrétní věci: hudebnost, malování, společné
chvíle mezi hospitalizacemi. Bratr Otakar takové vzpomínky nemá. Sám později v rozhovoru pro iROZHLAS řekl, že poslední tři až čtyři roky matku prakticky neviděl. Naplno mu začala chybět až v dospívání, když už nebyla. Rodina, která se musela přeskupit
Po matčině smrti zůstala péče o dvě děti na otci. V domácnosti žila babička, která pomáhala s chodem domova, a Jaroslava se jako starší sourozenec
přirozeně stala oporou sedmiletému bratrovi. Nebyla to výchova o samotě, ale čtrnáctiletá dívka nesla odpovědnost, kterou její vrstevníci neznali.
Otakar Brousek starší byl podle syna člověk, který bral zodpovědnost za rodinu smrtelně vážně.
Už během matčiny nemoci aktivně sháněl léčbu, po její smrti držel rodinu pohromadě. Později do rodinného zázemí přibyla i jeho nová partnerka. Rod Brousků se nezhroutil. Přeskupil se. Chyba, kterou nikdo neřešil nahlas
O záměně rentgenů mluví Jaroslava Brousková věcně, bez dramatizace. V dohledatelných
zdrojích se neobjevuje zmínka o soudním sporu, veřejném obvinění lékařů ani o hněvu vůči konkrétním viníkům. Rodina o chybě věděla, pojmenovala ji, a žila dál. Zdroj fotografie: Česká televize
Kontext doby to částečně vysvětluje. Poválečné československé zdravotnictví procházelo zestátněním a centralizací. Radiologie se teprve profesionalizovala, budovaly se takzvané centrální rentgeny a ještě kolem roku 1960 podle odborných přehledů asi tři čtvrtiny diagnostických přístrojů
nesplňovaly požadavky radiační hygieny. V analogovém provozu bez digitální identifikace snímků byla administrativní záměna technicky mnohem snáze představitelná než dnes. Přesný mechanismus chyby v případě Brouskových ale zůstává nezjištěný. Domov, který si vystavěla sama
O vlastním dětství mluví Brousková stručně, přes holá fakta. O manželství s hercem Ladislavem Potměšilem naopak v delších, teplejších obrazech: společné
děti, chaty, prázdniny, „normální život“ mimo herecké šatny. Ten kontrast je výmluvný. Jako by si vědomě budovala zázemí, které jí v dětství chybělo.
Potměšil měl dlouhodobé zdravotní problémy se zády, hrozilo mu ochrnutí.
Zemřel v červenci 2021 po vážném onemocnění. Brousková tak znovu stála u nemoci blízkého člověka, tentokrát jako dospělá žena, ne jako čtrnáctileté děvče.
Profesně zůstává aktivní, i když méně viditelně než dřív. Redakce VIPŽivot připomíná, že se v roce 2024 objevila v dokumentu České televize
Jméno Brousek, to je firma, namluvila chůvu v animované Pyšné princezně a v roce 2025 dabuje Babette v pokračování Gilmorových děvčat. S bratrem Otakarem spolu dokonce hráli v inscenaci Splašené nůžky, v roli, kterou předtím měl její manžel.
Jedna záměna rentgenových snímků spustila řetězec, který trval roky a přetvořil celou rodinu. Jaroslava Brousková z něj nevyšla jako oběť. Vyšla jako někdo, kdo ví, co znamená držet věci pohromadě.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Eva Smejkalová