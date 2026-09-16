Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tepelné čerpadlo umí z jedné kilowatthodiny elektřiny vyrobit několik kilowatthodin tepla. Samotná spotřeba elektřiny ale ještě nezaručuje, že se jeho pořízení opravdu vyplatí. Zařízení stojí statisíce a záleží také na tom, čím jste topili doposud.
Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru

Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Celá republika se postaví do pozoru: Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00 vysílá nejlepší sci-fi velkofilm v historii
Celá republika se postaví do pozoru: Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00 vysílá nejlepší sci-fi velkofilm v historii
Ani ocet, ani jedlá soda. Nejúčinnější způsob, jak odstranit vodní kámen ze sprchové hlavice, je mnohem jednodušší
Ani ocet, ani jedlá soda. Nejúčinnější způsob, jak odstranit vodní kámen ze sprchové hlavice, je mnohem jednodušší

Trápí vás ucpané trysky sprchy a slabý proud vody? Problém nemusíte řešit drhnutím ani agresivní chemií....

V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení
V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

Jestli milujete žluťoučké kukuřičné kuře a rádi si upečete křídýlka i stehýnka, zbystřete. Státní...

Smíchejte tekutý prostředek na nádobí, cukr a jedlou sodu. Tenhle trik zaslouží Nobelovu cenu
Smíchejte tekutý prostředek na nádobí, cukr a jedlou sodu. Tenhle trik zaslouží Nobelovu cenu

Stále více domácností hledá cestu, jak se při úklidu vyhnout agresivním chemikáliím. Kombinace tří běžných...

Proč mají zebry pruhy? Vědci konečně rozluštili záhadu, která je trápila přes sto let
Proč mají zebry pruhy? Vědci konečně rozluštili záhadu, která je trápila přes sto let

Černobílé pruhy zeber nejsou náhoda ani evoluční hříčka. Vědci po desetiletích výzkumu odhalili pravý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.