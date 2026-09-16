Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes se rodina, přátelé a fanoušci loučí s legendárním zpěvákem a textařem Yo Yo Bandu Richardem Tesaříkem. Legendární muzikant zemřel 6. září 2026 a jeho odchod zasáhl nejen jeho nejbližší, ale také celé generace posluchačů.
Richard Tesařík

Richard Tesařík

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
Zdeněk Žák po kolapsu končí: Žiju jen díky přístrojům. Kdyby vypli proud, za čtyři dny umřu
Zdeněk Žák po kolapsu končí: Žiju jen díky přístrojům. Kdyby vypli proud, za čtyři dny umřu

Herec Zdeněk Žák (74) prožívá velmi těžké období. Dlouhodobé problémy s ledvinami vyžadují pravidelnou...

Regina Řandová o pocitech úzkosti na jevišti: První věty jsou utrpení, tělo mám úplně rozvibrované!
Regina Řandová o pocitech úzkosti na jevišti: První věty jsou utrpení, tělo mám úplně rozvibrované!

Regina Řandová (58) se během své dlouholeté kariéry velkému stresu podle svých slov vyhýbala. Jedna věc ji...

Ornella Koktová o tvrdém boji mezi podcasty: Inspirace ze zahraničí se nevyplácí
Ornella Koktová o tvrdém boji mezi podcasty: Inspirace ze zahraničí se nevyplácí

Podcastová scéna v Česku je podle Ornelly Koktové (33) pořádně nabitá. Prosadit se mezi tisíci dalších...

Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky
Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky

Adéla Pulcová (33) alias Shopaholicadel a její snoubenec Ladislav znovu čelí obrovské pozornosti. Tentokrát...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.