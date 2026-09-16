Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup

Reklama
2 min
Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej SoukupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes se rodina, přátelé a fanoušci loučí s legendárním zpěvákem a textařem Yo Yo Bandu Richardem Tesaříkem. Legendární muzikant zemřel 6. září 2026 a jeho odchod zasáhl nejen jeho nejbližší, ale také celé generace posluchačů.
Richard Tesařík
Zdroj: herminapress
Reklama
Zdeněk Žák po kolapsu končí: Žiju jen díky přístrojům. Kdyby vypli proud, za čtyři dny umřu
Herec Zdeněk Žák (74) prožívá velmi těžké období. Dlouhodobé problémy s ledvinami vyžadují pravidelnou...
Regina Řandová o pocitech úzkosti na jevišti: První věty jsou utrpení, tělo mám úplně rozvibrované!
Regina Řandová (58) se během své dlouholeté kariéry velkému stresu podle svých slov vyhýbala. Jedna věc ji...
Ornella Koktová o tvrdém boji mezi podcasty: Inspirace ze zahraničí se nevyplácí
Podcastová scéna v Česku je podle Ornelly Koktové (33) pořádně nabitá. Prosadit se mezi tisíci dalších...
Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky
Adéla Pulcová (33) alias Shopaholicadel a její snoubenec Ladislav znovu čelí obrovské pozornosti. Tentokrát...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet
- David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
- Záměna rentgenů stála její maminku život. Brouskové bylo čtrnáct a musela vychovávat bratra
- Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994
Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let
Ostravská Drbna
dnes, 12:09
1 min
Na AI se nesmí přenášet rozhodnutí vyžadující lidské svědomí, varoval papež
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:05
Zákaz hamburgerů to nespraví. Obezita u dětí neklesá, ale roste. Co s tím?
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:02
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
1 min
Šoféři si dáchnou u Vyškova, nová odpočívka je výrazně větší
Brněnská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Reklama
Mariánské Lázně čeká nákladná rekonstrukce dvou mostů nad železnicí
Karlovarská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Nečekané setkání s pavoukem dokáže doma pořádně vyděsit. Jednoduchý způsob pomůže nezvané návštěvníky spolehlivě odehnat
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 11:57
2 min
Spojení mezi Horkami a Větrovy čeká úplná uzavírka, železniční přejezd projde opravou
Budějcká Drbna
dnes, 11:57
1 min
Volejbalisté zaskočili Italy v Modeně a vyhráli set. Pak domácí vytáhli esa a ukázali, proč jsou mistři světa
SportyŽivě
dnes, 11:54
4 min
Kam dát na podzim jablka, aby vydržela? Teplý sklep jim příliš nesvědčí**
Žádný Špeky
dnes, 11:50
2 min
Reklama
Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup
Aplausin.cz
dnes, 11:48
2 min
F1 šokovala: Sezonu zahájí i zakončí sprintový víkend
SvětFormule.cz
dnes, 11:47
1 min
Avokádo není odsouzené k toastu: 7 věcí, které s ním udělej, když už máš chleba s vejcem plné zuby
Poudree.cz
dnes, 11:45
3 min
Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet
VIPživot.cz
dnes, 11:44
4 min
David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
Aplausin.cz
dnes, 11:42
2 min
Reklama
Pouhá 4 předjetí. Norris po závodě Madridu navrhuje změny
SvětFormule.cz
dnes, 11:40
1 min
Plachý, 17letý tanečník, přišel na pódium talentové show. Z divného začátku se stalo vystoupení roku
Světkreativity
dnes, 11:39
2 min
Německá vláda schválila nová opatření v boji proti islamistickému terorismu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:39
Bitva o důvěru v americké státní dluhopisy. Fed rozhoduje o úrokových sazbách
HN.cz
dnes, 11:39
Google Mapy v Android Auto přišly o rychloměr a řidiči zuří. Google konečně vysvětlil, co se děje a proč se to opakuje
Mobify.cz
dnes, 11:38
4 min
Reklama
Soused nemá povinnost dát na plot ani korunu. Právní past, která z vás udělá sponzora
ChytřeNaTo.cz
dnes, 11:32
5 min
Ulice: Podvod na gymnáziu, Křížová v ráži, Eddieho výčitky a hádka
ReadZone
dnes, 11:30
2 min
Nasypte 3 gramy manganistanu do konve a zalijte mrkev. Za pár týdnů vytáhnete kořeny, které se vám nevejdou do dlaně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 11:27
3 min
Olga Lounová nechala dceru nahlédnout k porodu. „Bylo to krásný“
Žena.cz
dnes, 11:25
Středeční díl Ulice: Problémy ve škole, nečekaný úspěch, hrdý Luděk a Vanda toho má dost
V Telce
dnes, 11:24
3 min
Reklama
Pláč i pískot v ulicích. Kosovany rozlítil vysoký trest Thaçimu za válečné zločiny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:19
Zapomeňte na vřes. Do podzimních truhlíků se hodí jiná rostlina, která s příchodem chladu vypadá ještě lépe
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:16
1 min
Češi ji přidávají k pečivu i hlavním jídlům jako zdravou přílohu. Právě tahle zelenina ale může nést překvapivě mnoho reziduí pesticidů
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:15
3 min
Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali
Kód Enigma
dnes, 11:13
3 min
V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes
Hradecká Drbna
dnes, 11:13
1 min
Reklama
Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl
SportyŽivě
dnes, 11:12
4 min
Nemocnice Jihlava zahajuje očkování proti covidu-19 novou vakcínou, bude zdarma
Jihlavská Drbna
dnes, 11:12
1 min
Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci
Cooky.cz
dnes, 11:11
5 min
Liberec zlomil prokletí poháru a soupeř se musel poklonit. Trenér Vlašimi: To nejlepší, co nás mohlo potkat
SportyŽivě
dnes, 11:08
3 min
Svozil se vrací ze zámoří a chce prorazit v Kometě. Extraliga se chystá na vlnu mladíků, kteří mohou zamíchat kartami
SportyŽivě
dnes, 11:05
4 min
Reklama
Trápení šampiona? Red Bull přiznává problémy na voze RB22
SvětFormule.cz
dnes, 11:02
1 min
Kdo povede Liberec? Velká předvolební debata lídrů už ve čtvrtek v Babylonu
Liberecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
3 min
Pamatujete si, co se dělo minulý týden na jihu Moravy? Prověřte své znalosti
Brněnská Drbna
dnes, 11:00
1 min
Jack Draper byl čtvrtým hráčem světa. O rok později je 155. a sezonu ukončil už v září
Vše o sportu
dnes, 11:00
4 min
Reklama
Reklama
Ester Ládová Novu stála majlant. Dnes má bodyguarda Babišové, zhubla 20 kg a úspěšně podniká
Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu
Bookmakeři mají jasno. StarDance po Ebenovi a Kostkové může převzít tahle dvojice
Turisté našli v ledu mrtvého muže. Mysleli, že jde o horolezce, pravdu odhalili až později
Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí
Reklama
Reklama