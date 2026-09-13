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Havířov čeká plošná deratizace. Zapojit se musí každý vlastník nemovitosti

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Havířovská radnice reaguje na zvýšený výskyt potkanů, které lidé vídají i během dne. Během října proto nařídil celoplošnou speciální deratizaci. Povinnost zapojit se mají všichni vlastníci nemovitostí ve městě.
Havířov čeká plošná deratizace. Zapojit se musí každý vlastník nemovitosti

Havířov čeká plošná deratizace. Zapojit se musí každý vlastník nemovitosti

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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