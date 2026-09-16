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David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi

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Herec David Suchařípa (61) už zřejmě nemohl dál mlčet. Na sociálních sítích se tvrdě pustil do poslance Miroslava Ševčíka (68) kvůli jeho opakovaným výrokům na adresu prezidenta Petra Pavla. Padala přitom slova, která si herec rozhodně za rámeček nedá. Do celé přestřelky navíc zatáhl i Ševčíkovu vlastní komunistickou minulost.
David Suchařípa

David Suchařípa

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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