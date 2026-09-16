David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi

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David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu PavloviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herec David Suchařípa (61) už zřejmě nemohl dál mlčet. Na sociálních sítích se tvrdě pustil do poslance Miroslava Ševčíka (68) kvůli jeho opakovaným výrokům na adresu prezidenta Petra Pavla. Padala přitom slova, která si herec rozhodně za rámeček nedá. Do celé přestřelky navíc zatáhl i Ševčíkovu vlastní komunistickou minulost.
David Suchařípa
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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