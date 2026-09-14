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Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu

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Přes 80 moravskoslezských policistů se v minulém týdnu zapojilo do cvičení, které ověřilo připravenost na případně znovuzavedení ochrany hranic se Slovenskou republikou. Cvičení se účastnila i armáda i celníci. Během akce, která trvala 24 hodin probíhaly namátkové kontroly vozidel i lesního terénu.
Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu

Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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