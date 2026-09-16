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V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes

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Noční pád zhruba tři metry vysoké zdi v Josefově zaměstnal hasiče z Jaroměře i okolních jednotek. Protože nebylo jasné, jestli pod troskami někdo nezůstal, dorazil na místo také speciálně vycvičený pes.
V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes

V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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