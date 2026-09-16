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Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun

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Vybavení za tři miliony korun pořídí Bohumín na Karvinsku dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru, přívěs i zásahové obleky. Techniku a výstroj rozdělí mezi výjezdové jednotky ve Vrbici, Šunychlu, Záblatí, Starém Bohumíně a Skřečoni.
Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun

Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun

Zdroj: město Bohumín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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