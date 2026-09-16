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Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu

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Středa 16. září bude nejteplejším dnem týdne, klidné počasí ale dlouho nevydrží. Během odpoledne začne přes Česko postupovat studená fronta, která přinese přeháňky, déšť a místy také bouřky.
Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu

Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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