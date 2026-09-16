Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu

Středeční počasí ještě zpočátku připomene doznívající léto. Obloha bude převážně polojasná až oblačná a nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia. Právě 16. září má být podle meteorologů nejteplejším dnem celého týdne. Během dne se však začne situace poměrně rychle měnit, protože přes republiku bude od západu postupovat studená fronta.
Déšť začne v Čechách, večer se přesune dál
První výraznější změnu pocítí během středečního odpoledne zejména obyvatelé Čech. Postupně se začne zatahovat a objeví se déšť nebo přeháňky. Lokálně se mohou vytvořit také bouřky. Srážkové pásmo bude pokračovat směrem na východ, takže během večera se déšť a případné bouřky dostanou také nad Moravu a Slezsko. Nejpozději se tak změna počasí projeví právě ve východní části republiky.
Čtvrtek už bude výrazně chladnější
Za studenou frontou se citelně ochladí. Ve čtvrtek 17. září bude převládat zatažená až oblačná obloha a zejména ve východní polovině republiky bude ještě pršet. Zpočátku mohou být srážky místy vydatnější. Od severozápadu však bude během dne déšť postupně ustávat a místy se začne protrhávat také oblačnost. Denní maxima už dosáhnou pouze 16 až 21 stupňů.
V pátek se mohou ráno tvořit mlhy
Ani závěr pracovního týdne nepřinese návrat středečních teplot. V pátek se očekává oblačno až polojasno, přechodně může být také zataženo a jen ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky. Po chladnější noci se mohou ráno na některých místech vytvořit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni Celsia.
Sobota bude příznivější, večer se počasí znovu začne měnit
V sobotu by mělo převládat polojasné počasí a přes den se oteplí přibližně na 18 až 23 stupňů. Klidnější charakter počasí ale nemusí vydržet celý víkend. K večeru začne od severozápadu opět přibývat oblačnost, která předznamená další změnu během následujícího dne.
Neděle má být převážně oblačná až zatažená a na některých místech se znovu objeví déšť nebo přeháňky. Denní teploty se podle aktuálního výhledu budou většinou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Po nejteplejší středě tak druhá polovina týdne přinese do Česka znatelně chladnější a proměnlivější počasí.