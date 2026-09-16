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Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl

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Anglická liga po skandálním derby odstavila tým VAR a omluvila se klubu. Česká komise rozhodčích mezitím zrušila veřejné verdikty o chybách.
Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl

Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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