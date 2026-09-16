Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl

Neděle 13. září 2026, Manchester. Erling Haaland posílá míč do sítě United a City vyhrávají derby 2:1. Jenže ještě ten večer organizace Pro Ref kontaktuje poražený klub s nezvyklou zprávou: gól neměl platit. VAR selhal. Omlouváme se. Do úterý šéf anglických rozhodčích Howard Webb veřejně potvrdil, že videorozhodčí Matt Donohue a jeho asistent Blake Antrobus nebudou pískat až do konce reprezentační pauzy. V nominacích na 5. kolo Premier League jejich jména skutečně chybí. Celý proces (přiznání chyby, omluva poškozenému, personální důsledek) se odehrál za méně než 48 hodin. V Chance Lize by se za stejnou dobu nestalo nic. A nejen za stejnou dobu.
Co přesně se stalo na Old Trafford
Haaland stál tři centimetry v ofsajdové pozici. Semiautomatický systém ho ale správně vyhodnotil jako onside. Problém byl jinde: spoluhráč Enzo Fernández se nacházel v jasném ofsajdu a aktivně ovlivňoval hru, bránil obránci United v zákroku. Webb to v pořadu Match Officials Mic’d Up popsal jako „tunelové vidění“: VAR se soustředil výhradně na Haalandovu pozici a subjektivní ofsajd Fernándeze úplně přehlédl. Měl doporučit, aby hlavní rozhodčí situaci přezkoumal na monitoru. Neudělal to.
Webb nemlžil. Řekl, že šlo o chybu úsudku, předal United kompletní audio i video a vysvětlil, proč kontrola selhala. Donohue s Antrobusem zmizeli z rozpisů. Žádné „budeme to řešit interně“. Žádné „situaci vyhodnotíme v příštích týdnech“.
Český model: zvuk ano, verdikt ne
Když v květnu 2026 výkonný výbor FAČR schválil Carlose Close Gómeze do čela Komise rozhodčích, přišla i změna komunikace. Gómez ještě před startem sezony v rozhovoru pro iDNES oznámil, že tradiční pondělní verdikty komise (veřejné hodnocení sporných situací typu „sudí chyboval / nechyboval“) končí. Nahradí je úterní zveřejnění syrové komunikace mezi rozhodčím a VAR na webu Fotbal.cz.
Na první pohled to vypadá jako krok k otevřenosti. Audio z kabiny VAR, to zní progresivně. Jenže chybí klíčový dílek: nikdo veřejně neřekne, jestli rozhodčí udělal chybu. Fanoušek si poslechne zvuk, ale oficiální stanovisko komise nedostane. Hodnocení zůstává interní.
Gómezova argumentace je přímočará: veřejná kritika rozhodčím nepomáhá, komise je tu proto, aby je chránila a zlepšovala, ne aby je pranýřovala před kamerami. Předseda FAČR David Trunda, který je zároveň šéfem gesční skupiny rozhodčích, tento přístup navenek drží, byť v rozhovoru pro iSport přiznal, že „taky má někdy otázky“. Slíbil, že Gómez v reprezentační pauze veřejně vyhodnotí úvod sezony. Co přesně řekne a zda pojmenuje konkrétní pochybení, ale zůstává otevřené.
Evropa se otevírá, Česko zavírá
Anglie není osamělý experimentátor. Srovnání s dalšími velkými ligami ukazuje jasný trend:
- Anglie – systém má několik vrstev: okamžité vysvětlení přes Match Centre, týdenní výsledky nezávislého panelu KMI, pravidelný pořad s kompletním audiem a v krajních případech veřejná omluva plus odstavení rozhodčích.
- Španělsko – RFEF společně s LaLigou od ledna 2024 zveřejňuje obraz i audio z přezkoumání VAR po každém hracím dni. V sezoně 2026/27 praxe pokračuje v první i druhé lize.
- Itálie – formát Open VAR ve spolupráci AIA, FIGC a platformy DAZN přináší exkluzivní audio rozhovorů mezi rozhodčím a VAR.
- Německo – užší model; DFB publikuje oficiální vysvětlení vybraných sporných situací, ale ne systematicky ke každému kolu.
Česko pod Gómezem se paradoxně posunulo oběma směry najednou. Zveřejnění komunikace VAR je víc, než nabízela předchozí komise. Zrušení veřejných verdiktů je ale méně. Výsledek? Fanoušek dostane surový materiál, ale žádný rámec, jak ho číst.
Artis Brno jako lakmusový papírek
Že nejde o akademickou debatu, ukázalo 4. kolo Chance Ligy. Po utkání Baník Ostrava–Artis Brno (1:0) podal hostující klub oficiální protest proti několika verdiktům rozhodčích, které podle něj rozhodujícím způsobem ovlivnily výsledek. Předpisy FAČR takový protest umožňují: klub může namítat zjevné porušení pravidel s rozhodujícím vlivem na výsledek.
Co ale Artis nedostal a v anglickém systému by dostal, je veřejné stanovisko komise: ano, sudí chyboval. Nebo ne, rozhodl správně. Místo toho se na Fotbal.cz objevila komunikace VAR z daného utkání. Bez komentáře. Bez verdiktu.
V Anglii by Webb řekl: „Tohle byla chyba.“ Nebo: „Rozhodčí postupoval správně, a tady je důvod.“ V Česku si fanoušek pustí audio a tipuje.
Transparentnost není totéž co zveřejnění zvuku
Klíčový rozdíl mezi anglickým a českým modelem neleží v technologii ani v ochotě pustit ven audio. Leží v ochotě říct „udělali jsme chybu“ a spojit to s konkrétním následkem. Anglie po derby nabídla tři věci: vysvětlení, omluvu a trest. Česko nabízí jednu: zvukový soubor.
Trunda přiznává nespokojenost fanoušků, médií i funkcionářů. Už samotná potřeba slíbit Gómezovo veřejné vystoupení naznačuje, že náklady na důvěru rostou. Otázka není, jestli česká komise zveřejní další audio. Otázka je, jestli se někdy odhodlá říct nahlas, co v tom audiu slyší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner