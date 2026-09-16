Základy jsou vybetonované, upravuje se i koryto potoka. Rekonstrukce na Pražské pokračujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Základy jsou vybetonované, upravuje se i koryto potoka. Rekonstrukce na Pražské pokračuje
Vážná nehoda elektrokoloběžky zaměstnala ve středu brzy ráno záchranáře v Jindřichově Hradci. Asi...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadalo sdružení vedenému firmou Sudop zpracování studie, která má...
Nejdřív fotbal, potom kolo, a nakonec vlastní závod. Když po letech na hřišti Miroslav Kelner přesedlal na...
Stačilo několik stovek metrů a situace na železnici mohla mít vážné následky. Na trati mezi Táborem a...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →