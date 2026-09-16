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Základy jsou vybetonované, upravuje se i koryto potoka. Rekonstrukce na Pražské pokračuje

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Část Pražské třídy v Českých Budějovicích zůstává kvůli rekonstrukci mostu přes Dobrovodský potok stále uzavřená. Stavba už se ale významně posunula a dělníci v uplynulých dnech betonovali základy nové mostní konstrukce i přilehlých opěrných stěn.
Základy jsou vybetonované, upravuje se i koryto potoka. Rekonstrukce na Pražské pokračuje

Základy jsou vybetonované, upravuje se i koryto potoka. Rekonstrukce na Pražské pokračuje

Zdroj: ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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