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Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet

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Dennívýzva
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Bylo jí čtrnáct, když otec jednoho dne odešel a už se nevrátil. Pravnučka Ilji Prachaře dnes otevřeně popisuje, jak se neodžitá ztráta přelévala do dospělého hledání lásky.
Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet

Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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