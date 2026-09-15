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Žena z Frýdku-Místku je nezvěstná už dva týdny. Policie ji hledá i v zahraničí

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Policie rozšířila pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku na území Evropy. Po pohřešované ženě pátrá v zemích schengenského prostoru. Nadále prověřuje všechny získané informace a obrací se také na veřejnost. Nově kriminalisté upřesnili oblečení, které mohla mít žena při odchodu z bydliště na sobě. Žena je pohřešovaná 13. den.
Žena z Frýdku-Místku je nezvěstná už dva týdny. Policie ji hledá i v zahraničí

Žena z Frýdku-Místku je nezvěstná už dva týdny. Policie ji hledá i v zahraničí

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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