Třetí porážka v řadě. Baník doma nestačil na PardubicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třetí porážka v řadě. Baník doma nestačil na Pardubice
Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou-Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý...
V sobotu 12. září odpoledne došlo na cyklistické trati v Malé Morávce na Bruntálsku k nehodě...
Strážníci Městské policie Ostrava už v obvodu Ostrava-Jih používají dvě elektrokoloběžky. Mají jim usnadnit...
Prototyp elektrického supersportu Titan se po světové premiéře v Berlíně představil na VŠB-TUO. Na jeho...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →