Google Mapy v Android Auto přišly o rychloměr a řidiči zuří. Google konečně vysvětlil, co se děje a proč se to opakuje

Na začátku září 2026 se diskusní vlákna na Redditu začala plnit naštvanými řidiči. Jedni hlásili, že jim v Google Mapách na Android Auto zmizel rychloměr. Druzí tvrdili, že ho nikdy neměli. Třetí popisovali bizarní situaci: funkce se na pár dní objevila, pak zase zmizela a na druhém telefonu v rodině fungovala dál. Společným jmenovatelem frustrace bylo, že Google mlčel. Až 14. září se na Redditu ozval Mishaal Rahman, člověk z Googlu zodpovědný za komunitní komunikaci kolem Androidu, a po konzultaci s členem produktového týmu Android Auto vysvětlil, co se ve skutečnosti děje. A hlavně proč se to opakuje.
Dva rychloměry, jeden zmatek
Celý problém stojí na tom, že v debatě se míchají dvě odlišné věci. Tou první je klasický GPS rychloměr v Google Mapách, který se zobrazuje při aktivní navigaci, tedy když máte zadaný cíl. Malý údaj v rohu displeje ukazuje aktuální rychlost, vedle něj se může objevit značka s rychlostním limitem a při jeho překročení se číslo barevně změní. Tato funkce existuje na Androidu od roku 2019, na iPhonu a CarPlay ji Google spustil globálně v červenci 2024.
Tou druhou věcí je rozšířená varianta, která umí totéž (rychloměr, limit, semafory, stopky), ale i bez nastaveného cíle. Prostě jedete, máte otevřenou mapu a vidíte svou rychlost. Právě tuto novinku Google začal v létě 2026 postupně zapínat na Android Auto. A právě ona je zdrojem veškerého zmatku, protože ji někteří řidiči dostali, zvykli si na ni a pak jim zase zmizela.
Časová osa: jak funkce přicházela a odcházela
První veřejné screenshoty rychloměru v Google Mapách na Android Auto se objevily 18. července 2026 v beta vlákně na Redditu. O den později, 19. července, o novince napsal 9to5Google jako o omezeném rolloutu. 25. července tentýž web zaznamenal širší rozšíření, spolu s Immersive Navigation, další mapovou novinkou, kterou Google zaváděl identickým způsobem.
Pak přišel září. V prvním zářijovém týdnu se na Redditu a v dalších diskusích začaly hromadit stížnosti. Uživatelé, kteří rychloměr bez navigace viděli celé léto, ho najednou neměli. Jiní ho nikdy nedostali. A protože Google funkci nikdy formálně neoznámil (žádný blogpost, žádná tisková zpráva), neexistovalo místo, kde by se dalo ověřit, jestli jde o bug, záměr, nebo něco mezi tím.
Odpověď přišla až 14. září. Rahman na Redditu napsal, že po konzultaci s produktovým týmem Android Auto zjistil, že zobrazení rychloměru, limitu, semaforů a stopek bez nastaveného cíle je stále ve fázi postupného zavádění. Není to plošné smazání. Je to nedokončený rollout.
Proč se to opakuje: problém jménem serverový rollout
Google nové mapové funkce v autě nezapíná klasickou aktualizací aplikace, kterou si stáhnete z obchodu. Používá takzvaný serverový rollout, tedy funkci aktivuje vzdáleně, po vlnách, podle kombinace účtu, regionu a zařízení. To znamená, že dva lidé se stejnou verzí Google Map a Android Auto mohou mít diametrálně odlišný zážitek.
Přesně stejný model Google použil u Immersive Navigation, kde na oficiálním blogu napsal, že funkce „se začíná zavádět dnes“ a dostupnost se bude rozšiřovat v následujících měsících. U rychloměru v Android Auto ale žádné takové oznámení nepřišlo. Řidiči tedy neměli šanci vědět, že to, co vidí, je teprve testovací vlna a že jim to může zase zmizet.
Podle Googlu po silnicích jezdí přes 250 milionů aut kompatibilních s Android Auto. I relativně drobná změna v mapové vrstvě proto dokáže vyvolat masivní online reakci, zvlášť když chybí jakákoli oficiální komunikace.
Co s tím: praktický návod pro řidiče
Pokud vám rychloměr v Google Mapách na Android Auto chybí, má smysl rozlišit dva scénáře:
- Rychloměr nefunguje ani při aktivní navigaci se zadaným cílem: Zkontrolujte v telefonu cestu Profil → Nastavení → Navigace → Driving options → Speedometer a ověřte, že je funkce zapnutá. Ujistěte se, že máte aktuální verze Google Map i Android Auto.
- Rychloměr funguje při navigaci, ale ne bez zadaného cíle: Pak jste přesně v situaci, kterou Rahman popsal. Rozšířená varianta k vám prostě ještě nedorazila a samotná aktualizace aplikace to nezmění. Rozhodující je serverové zapnutí na straně Googlu.
Pro srovnání: Waze rychloměr nabízí dlouhodobě a jeho nastavení z telefonu se automaticky přenáší i do režimu v autě. Google Mapy na CarPlay dostaly rychloměr globálně už v červenci 2024, tedy o dva roky dřív než Android Auto. Je to paradox, který řidiče s Androidem pochopitelně dráždí.
Důležitá poznámka, kterou Google sám uvádí v nápovědě: rychloměr v Mapách je pouze informativní údaj a nenahrazuje tachometr vozidla.
Komunikační dluh, který Google teprve splácí
Jádro problému není technické. Serverový rollout je legitimní inženýrský nástroj. Problém je, že Google z běžné mapové funkce udělal pocitově „mizící“ prvek tím, že ji nepředstavil jako jasně popsanou novinku, ale nechal ji dorážet potichu, po účtech a regionech, bez jediného řádku oficiální komunikace. Když pak funkce části uživatelů zmizela, neexistovalo místo, kde by se dalo zjistit proč. Vysvětlení nakonec přišlo přes komentář na Redditu, ne přes blog, ne přes nápovědu, ne přes changelog.
Konkrétní datum, kdy trvale aktivní rychloměr dorazí ke všem, včetně českých řidičů, Google nezveřejnil. Jediné, co zatím víme, je, že rollout pokračuje. A že příště by možná stačilo napsat jeden odstavec do changelogu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman