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Google Mapy v Android Auto přišly o rychloměr a řidiči zuří. Google konečně vysvětlil, co se děje a proč se to opakuje

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Rychloměr z Google Map v Android Auto nebyl plošně smazán. Zmatek způsobil tichý rollout nové varianty, která funguje i bez zadaného cíle.
Android Auto mapa, telefon na palubce v držáku

Android Auto mapa, telefon na palubce v držáku

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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