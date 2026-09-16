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Kdo povede Liberec? Velká předvolební debata lídrů už ve čtvrtek v Babylonu

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Předvolební boj v Liberci vrcholí. Ve čtvrtek 17. září od 17:00 se v konferenčním sále Centra Babylon střetne sedm lídrů kandidujících uskupení ve velké předvolební debatě s názvem „Liberec volí!“. Pořadatelé z Televize rtm plus a iniciativy Milion Chvilek pro demokracii připravili střetnutí, které se zaměří výhradně na lokální témata a budoucnost krajského města.
Kdo povede Liberec? Velká předvolební debata lídrů už ve čtvrtek v Babylonu

Kdo povede Liberec? Velká předvolební debata lídrů už ve čtvrtek v Babylonu

Zdroj: Centrum Babylon Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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