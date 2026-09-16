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Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí

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Proč je po výrazném zhubnutí tak těžké váhu dlouhodobě udržet? Nová studie ukazuje jeden možný mechanismus. U myší zůstávalo i po změně stravy narušené zpracování RNA v makrofázích tukové tkáně a brzdilo procesy spojené s odbouráváním tuku.
Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí

Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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