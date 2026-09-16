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Češi ji přidávají k pečivu i hlavním jídlům jako zdravou přílohu. Právě tahle zelenina ale může nést překvapivě mnoho reziduí pesticidů

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Červená, žlutá i zelená paprika působí jako samozřejmá zdravá volba. Evropské kontroly ale ukazují, že právě u ní se v jednom plodu může objevit hned několik různých reziduí pesticidů.
Češi ji přidávají k pečivu i hlavním jídlům jako zdravou přílohu. Právě tahle zelenina ale může nést překvapivě mnoho reziduí pesticidů

Češi ji přidávají k pečivu i hlavním jídlům jako zdravou přílohu. Právě tahle zelenina ale může nést překvapivě mnoho reziduí pesticidů

Zdroj: generováno Ai
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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