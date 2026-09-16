Kam dát na podzim jablka, aby vydržela? Teplý sklep jim příliš nesvědčí**Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kam dát na podzim jablka, aby vydržela? Teplý sklep jim příliš nesvědčí**
Český ráj láká na skály, vyhlídky i lesní stezky. Sejít ze značené trasy ale nemusí být dobrý nápad. V...
Lednice patří mezi několik málo spotřebičů, které pracují nepřetržitě. Stačí přitom jedna běžná chyba při...
Tiramisu si většina lidí spojuje s italskou cukrárnou nebo domácí kuchyní. Přitom jeho jednoduchou verzi...
Když vyrážíte do lesa nebo na celodenní výlet, často zjistíte, že obyčejná PET láhev ani těžká termoska...
Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...Všechny články tohoto autora →
- Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci
- Babiččino zavařené maso, které vydrží měsíce ve spíži: Doma ho vyžadují pokaždé, když přijde zima
- Olivový olej z obchodu často není olivový. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
- Česnek v okurkách zmodral a vypadá na vyhození. Celá sklenice ale může končit v koši zbytečně