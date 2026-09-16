Jack Draper byl čtvrtým hráčem světa. O rok později je 155. a sezonu ukončil už v září

Jeho propad žebříčkem ukazuje zvláštní krutost tenisu: ranking nerozlišuje špatnou formu od měsíců strávených léčbou. Kdybychom se dívali jen na světový žebříček, kariéra Jacka Drapera vypadá jako jeden z nejprudších výkonnostních pádů posledních let. V roce 2025 se dostal až na čtvrté místo světa. V září 2026 je na 155. pozici.
Jenže Draper nezačal prohrávat se soupeři, které by ještě před rokem porážel. Většinu z nich vůbec nepotkal. Čtyřiadvacetiletý Brit v úterý oznámil, že letošní sezonu definitivně ukončuje a další soutěžní zápas chce odehrát až v roce 2027. Letos nastoupil pouze na sedmi turnajích.
Jeho pád tedy není klasickým příběhem hráče, kterému odešla forma. Je to příběh hráče, kterému postupně odešlo tělo.
Jedno zranění vystřídalo druhé
Draperovy zdravotní problémy se táhnou už delší dobu. Největším problémem zůstává levá paže, která ho připravila o významnou část sezony, přidaly se ale také potíže s pravým kolenem. Kvůli nim nemohl v roce 2026 vytvořit ani základ, na kterém profesionální tenis stojí: pravidelně trénovat, odehrát několik turnajů po sobě a postupně získávat zápasový rytmus.
Místo toho následoval stále stejný cyklus. Návrat, několik zápasů, další problém a znovu rehabilitace. V úterním oznámení Draper napsal, že potřebuje čas, aby se úplně zotavil a „resetoval“. Nechce se znovu vracet s omezením a po několika týdnech zjistit, že tělo další zátěž nevydrželo. To zní rozumně. Pro žebříček ale důvod absence neexistuje.
Ranking se neptá, proč jste body neobhájili
Tenisový žebříček je v zásadě jednoduchý systém. Hráč získává body za výsledky na turnajích a po roce je musí znovu obhájit. Pokud nehraje, staré body postupně mizí. Ranking přitom nerozlišuje, zda hráč neobhájil semifinále proto, že v prvním kole prohrál, nebo proto, že se na turnaj vůbec nemohl dostavit. Právě Draper je extrémně názorným příkladem.
Před rokem se pohyboval mezi nejlepšími hráči planety. Dnes ho pořadí staví vedle tenistů, kteří se pravidelně pohybují mezi challengery a kvalifikacemi velkých turnajů.
Jeho tenisové schopnosti se přitom během dvanácti měsíců pravděpodobně nezměnily způsobem, který by takový rozdíl vysvětloval. Změnila se jeho schopnost vůbec nastoupit.
A právě návrat může být další problém
Nízké pořadí není jen kosmetický údaj vedle hráčova jména. Určuje nasazení, přístup do turnajů a často také kvalitu soupeřů, které hráč dostane hned v prvních kolech. Člověk, který se vrací po dlouhém zranění, tak neřeší pouze to, zda je jeho tělo připravené. Musí si také znovu vybudovat pozici, kterou před zdravotní pauzou měl.
Draper navíc podle dostupných informací nemusí splnit podmínky pro chráněný žebříček, protože jeho absence nebyla v potřebné podobě souvislá dostatečně dlouho. To by znamenalo, že návrat může začínat z výrazně horší startovní čáry, než odpovídá jeho skutečné výkonnosti. A přesně tady se zdravotní problém mění ve sportovní.
Draper před tímhle problémem varoval ještě předtím, než ho sám naplno zasáhl
Zajímavé je, že Brit patřil mezi hráče, kteří už dříve veřejně upozorňovali na množství zranění na mužském okruhu. Tenisová sezona je mimořádně dlouhá, vrcholní hráči cestují mezi kontinenty prakticky bez delší pauzy a povrch i míče se během roku několikrát mění. Nejlepší zároveň bojují o body, prize money a nasazení, takže vynechat turnaj není vždy tak jednoduché, jak zvenčí vypadá.
Nedávno jsme stejný problém řešili přes Carlose Alcaraze, který si začal vědomě plánovat delší přestávky a veřejně říkal, že nebude hrát všechno. Jenže Alcaraz si jako hráč absolutní špičky může dovolit obětovat část bodů a stále se vrátit mezi nasazené favority. Draper ukazuje opačný konec stejné rovnice.
Když už jednou tělo přestane spolupracovat, není co plánovat. Hráč nevynechává turnaj, aby předešel zranění. Vynechává měsíce, protože už zraněný je. A mezitím mu běží žebříkové hodiny.
Číslo 155 proto o Draperovi říká překvapivě málo
Až se Brit v příští sezoně vrátí, může samozřejmě zjistit, že dlouhá pauza skutečně zanechala následky. Může potřebovat měsíce, než znovu najde tempo, pohyb a jistotu v zápasech. To zatím nevíme. Víme ale, že propad ze čtvrtého na 155. místo nevznikl především na kurtu. A právě proto je Draperův případ tak zajímavý.
Žebříček má být obrázkem současné síly světových tenistů. Jenže u zraněného hráče se postupně mění v něco jiného: v záznam toho, jak dlouho už nemohl svou sílu dokazovat. Jack Draper byl před rokem čtvrtým hráčem světa. Teď je 155. Mezi těmito dvěma čísly ale neleží sportovní kolaps.
Leží tam hlavně čekárny, rehabilitace a zápasy, které nikdy nemohl odehrát.
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Zdroje: Reuters – Jack Draper on 2026 season: 'Taking this time to reset and heal' [1], ESPN – Jack Draper to miss the rest of the 2026 season [2], The Times – Injury forces Jack Draper to call time on season [3].