Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestování

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Psi v ostravském útulku už nemusejí za ultrazvukovým vyšetřením cestovat do externí ordinace. Nový přístroj, pořízený z darů veřejnosti, umožní rychlejší diagnostiku přímo v areálu a pomůže včas odhalovat zdravotní problémy.
Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestování

Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestování

Zdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku
Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku
Tramvaje se vrací na Vítkovickou. Modernizace trati jde do finále
Tramvaje se vrací na Vítkovickou. Modernizace trati jde do finále

Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145...

Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu
Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu

Nová multifunkční tělocvična v sousedství frýdecko-místecké 2. Základní školy by měla být hotová do konce...

Bezručova chata bojuje s nedostatkem vody. Zachránit ji má nový vrt
Bezručova chata bojuje s nedostatkem vody. Zachránit ji má nový vrt

Bezručova chata na Lysé hoře se kvůli dlouhodobému suchu potýká s nedostatkem pitné vody. Klub českých...

Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu
Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu

O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.