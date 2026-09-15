Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestování
Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145...
Nová multifunkční tělocvična v sousedství frýdecko-místecké 2. Základní školy by měla být hotová do konce...
Bezručova chata na Lysé hoře se kvůli dlouhodobému suchu potýká s nedostatkem pitné vody. Klub českých...
O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- „Bandero, tu máš!“ Brutální omyl v Ostravě, kvůli „ukrajinské“ čepici zmlátili Poláka
- Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu
- Zemřel Luděk Mikloško. Legendární fotbalový brankář prohrál boj s nemocí
- V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod