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V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod

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Na křižovatce ulic Opavská a Čs. armády v Hlučíně dnes začínají stavební práce. Součástí úprav bude nový přechod pro chodce. Semafory a přilehlý chodník zůstanou přibližně od 15. do 20. září mimo provoz.
V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod

V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod

Zdroj: město Hlučín - Jiří Guřan
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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