Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci

Papouškovou jsem poprvé ochutnala u kamarádky na zahradě. Bylo to někdy mezi kávou, talířkem na klíně a tím známým naléháním, ať si ještě kousek vezmu. Na první pohled žádná paráda pro cukrářskou vitrínu, buchtu prostě buchta z plechu. Jenže jakmile se nakrojila, objevily se v ní pruhy a fleky vanilkového, jahodového a čokoládového těsta. Taková domácí mozaika, trochu nepravidelná, ale o to hezčí. Chutnala stejně dobře, jako vypadala. Recept jsem si tehdy opsala a od té doby ho vytahuji hlavně ve chvíli, kdy má být na stole něco, co neurazí děti ani dospělé.
Na
papouškové buchtě není nic složitého. Udělá se jedno základní těsto, rozdělí se na tři části a každá dostane jiný pudinkový prášek vanilkový, jahodový a kakaový. Barevná těsta se pak na plech dávají lžící, střídavě a bez velkého uhlazování. Trouba zbytek obstará. Pudinkový prášek tu není jen kvůli barvě. Těsto po něm zjemní a každá část chutná trochu jinak. U nás se tahle buchta většinou druhého rána nedočká. To je možná nejlepší recenze.
Můj tip zní: Pudinkový prášek nasypte do těsta suchý, přímo ze sáčku. Nerozmíchávejte ho předem v mléce a už vůbec ho nevařte. Suchý prášek se v těstě rozptýlí bez potíží, barvy po upečení zůstanou dobře vidět a řezy vypadají pěkně. Kdybyste použili předvařený pudink, těsto by se zbytečně naředilo a barvy by se mohly spojit do mdlé šedavé hmoty. Recept na pestrobarevnou papouškovou buchtu s pudinkovou mozaikou
Z tohoto množství vyjde jeden plný plech,
přibližně 20 až 24 kousků. Celková délka přípravy: přibližně 90 minut Ingredience k přípravě
Základní těsto: 5 ks vajec 300 g cukru moučka 1 balíček vanilkového cukru 250 g másla (změklého, pokojová teplota) 300 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 1 kelímek smetany ke šlehání (250 ml)
Pudinkové barvy: 1 balíček vanilkového pudinkového prášku 1 balíček jahodového pudinkového prášku 1 balíček kakaového pudinkového prášku
Dokončení: rum podle chuti (na pokropení) citronová poleva čokoláda na pokapání Postup přípravy papouškové buchty s barevným těstem
1. Změklé
máslo dejte do větší mísy, přisypte cukr moučku a vanilkový cukr. Ručním mixérem šlehejte zhruba 5 minut, dokud směs nezesvětlá a trochu nenabude. Pak postupně zašlehávejte vejce, vždy jedno po druhém. Po každém vejci směs krátce, ale pořádně prošlehejte. Těsto pak nebude působit těžce.
2.
Mouku prosejte společně s práškem do pečiva. Do vaječné směsi ji přidávejte střídavě se smetanou ke šlehání. Míchejte jen tak dlouho, aby se všechno spojilo. Když se těsto zbytečně přepracuje, bývá hutnější a buchta při pečení méně vyskočí.
3. Hotové těsto rozdělte na tři přibližně stejné části. Pokud chcete mít barvy opravdu rovnoměrné, vezměte si na pomoc kuchyňskou váhu, ale upřímně, od oka to funguje také. Do první části vmíchejte suchý
vanilkový pudink, do druhé jahodový a do třetí kakaový. Každou misku promíchejte tak, aby v těstě nezůstaly světlé pruhy.
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4. Plech velký zhruba 30 × 40 cm vymažte tukem a vysypte moukou, případně použijte pečicí papír. Lžící nabírejte barevná těsta a dávejte je na plech vedle sebe, za sebe, klidně trochu nepravidelně. Vrstvy ani přesný vzor nejsou potřeba. Tahle buchta vypadá lépe, když se jí nechá trochu volnosti.
5. Troubu předehřejte na
180 stupňů, horní a dolní ohřev. Plech dejte přibližně doprostřed trouby a pečte 30 až 35 minut. Ke konci zkuste špejli; pokud vyjde suchá, máte hotovo. Povrch má být zlatavě hnědý a okraje se začnou lehce odtahovat od plechu. Foto: Cooky.cz, Papouškova buchta, pudinkové těsto a recept, který se předává z generace na generaci bez jediné změny Dokončení a zdobení
1. Upečenou buchtu nechte na plechu asi
15 minut zchladnout. Potom ji podle chuti pokropte rumem. Stačí pár lžic, cílem není moučník promáčet. Pokud pečete pro děti, rum jednoduše vynechte. Do ještě teplého těsta se rychle vsákne a dodá mu výraznější chuť.
2. Připravte
citronovou polevu: moučkový cukr rozmíchejte s trochou citronové šťávy, aby vznikla hustší, ale pořád dobře roztíratelná poleva. Nalijte ji na buchtu a rozetřete po povrchu. Nakonec rozpusťte kousek čokolády a tenkým pramínkem ji přes polevu pokapejte. Před krájením nechte asi 15 minut ztuhnout. Foto: Cooky.cz, Papouškova buchta, pudinkové těsto a recept, který se předává z generace na generaci bez jediné změny Tipy redakce: Výběr pudinkových příchutí: Vanilka, jahoda a kakao jsou klasická a osvědčená trojice. Pokud chcete buchtě dát trochu jiný vzhled, dá se použít třeba pistáciový nebo malinový pudink. Řez pak bývá barevně výraznější, někdy až překvapivě. Podle Wikipedie jsou nejkvalitnější pudinky ty, které obsahují pouze kukuřičný škrob Máslo nebo hera: Ve starších receptech se často objevuje hera nebo podobný rostlinný tuk. Máslo dá buchtě plnější chuť, hera zase může udělat těsto o něco lehčí. Tady hodně záleží na zvyku a taky na tom, co zrovna leží v lednici. Bez alkoholu: Rum po upečení není nutnost. Když je buchta pro děti, klidně ho vynechte, pořád bude dobrá. Pokud chcete jen slabé aroma, poslouží pár kapek rumového aroma. Dvě dávky najednou: Na větší oslavu se vyplatí připravit dvě samostatné dávky ve dvou mísách. Dvojnásobné množství v jedné míse se hůř prošlehává a vzduch se do těsta nedostane tak rovnoměrně. Na hotové buchtě je to pak poznat.
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