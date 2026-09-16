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Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci

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Papouškova buchta je buchta, která nikdy nepřestane bavit, ani v troubě, ani na stole. Trojbarevné těsto z vanilkového, jahodového a kakaového pudinku vytvoří při krájení překvapivou mozaiku, kterou jsem poprvé viděla u kamarádky a od té doby ji peču pořád dokola.
Fotografie k papouškově buchtě

Fotografie k papouškově buchtě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Papouškova buchta, pudinkové těsto a recept, který se předává z generace na generaci bez jediné změny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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