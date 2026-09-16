Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Středeční díl Ulice: Problémy ve škole, nečekaný úspěch, hrdý Luděk a Vanda toho má dost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jaký bude středeční díl Ulice? Video přinese velký úspěch, ve škole dojde k podvodu a Vanda už má dost Luďka a jeho nároků na péči.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Reklama
Další články z V Telce
Ano, šéfe 4. díl: „Tohle není jídlo ani pro psa.“ Zdeněk Pohlreich si nebude brát servítky, dožene majitelku k slzám
Ano, šéfe 4. díl: „Tohle není jídlo ani pro psa.“ Zdeněk Pohlreich si nebude brát servítky, dožene majitelku k slzám
Kursk: Rusko zatrhlo natáčení, Putin zmizel ze scénáře a ve filmu se objevila Škoda 105
Kursk: Rusko zatrhlo natáčení, Putin zmizel ze scénáře a ve filmu se objevila Škoda 105

Snímek Kursk mapuje boj o přežití na palubě potopené ponorky. Za vznikem filmu se skrývá nucený přesun...

Případ mrtvých spolužáků: Skryté poselství, podvod s hranicemi a tajný archiv
Případ mrtvých spolužáků: Skryté poselství, podvod s hranicemi a tajný archiv

Špionážní drama Případ mrtvých spolužáků ukrývá hluboké politické narážky i archivní klam s mrtvým...

Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníky
Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníky

Komedie Zbožňuju trable nabídla divákům napínavý příběh novinářů. Zákulisí natáčení ale přineslo vypité...

Teorie velkého třesku: Penny tajila skutečný vztah s Leonardem, hrozila jí amputace a tvůrci maskovali její zranění
Teorie velkého třesku: Penny tajila skutečný vztah s Leonardem, hrozila jí amputace a tvůrci maskovali její zranění

Natáčení sitkomu Teorie velkého třesku přineslo řadu situací chybějících ve scénářích. Tvůrci za pochodu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.