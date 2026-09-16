Nasypte 3 gramy manganistanu do konve a zalijte mrkev. Za pár týdnů vytáhnete kořeny, které se vám nevejdou do dlaně

Mrkev je oblíbená a výživná kořenová zelenina, která se hodí do nejrůznějších pokrmů. Pokud si ji pěstujete sami a stojíte o opravdu bohatou úrodu, měli byste pro její výživu používat výhradně hnojiva opravdu bohatá na živiny. Tajnou zbraní pro zlepšení růstu a výnosů mrkve je docela obyčejný manganistan draselný.
Ředění mrkve jako první krok
Cesta k bohaté úrodě mrkve začíná tzv. ředěním sazenic. Až vám tedy mrkev vyraší, zkontrolujte záhon a najděte místa, kde jsou sazenice příliš nahuštěné. Ty
přebytečné opatrně vytrhejte a dbejte na to, aby zbylé rostliny od sebe byly vzdáleny alespoň jeden centimetr. Ředění nejenže zajistí prostor, ale také podpoří lepší proudění vzduchu a sníží riziko onemocnění. Jak začít mrkev hnojit
Jakmile jsou sazenice správně rozmístěny, je čas připravit se na první kolo hnojení. Záhon s mrkví nejdříve vydatně zalijte čistou vodou, aby byla půda dostatečně zvlhčená. Poté rozpusťte 3 gramy manganistanu draselného v 10 litrech vody. Přibližně půl hodiny po prvním zalití použijte roztok manganistanu draselného jako zálivku.
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K dalšímu obohacení půdy můžete k mrkvi přidat i kyselinu boritou. A jak na to? V samostatné nádobě s horkou vodou rozpusťte 3 gramy kyseliny borité (ve studené vodě ji nerozmícháte). Poté roztok kyseliny borité opatrně
nalijte do kbelíku s roztokem manganistanu draselného a obsah důkladně promíchejte, aby vznikla vyvážená směs bohatá na živiny. Použijte stejně jako v předchozím případě. V průběhu vegetačního období opakujte zavlažování mrkví tímto roztokem každé dva až tři týdny. Výhody hnojení manganistanem a kyselinou boritou
Kombinované účinky
manganistanu draselného a kyseliny borité vedou k urychlení růstu a k vytvoření větších a zdravějších kořenů mrkve. Kyselina boritá navíc podporuje účinnou absorpci živin, čímž zajišťuje, že všechny rostliny na záhonu dostávají výživu potřebnou pro optimální vývoj. Půda bohatá na živiny navíc zajistí, že mrkev nejen naroste do značných rozměrů, ale také bude plná chuti a základních živin. Navíc je použití manganistanu draselného a kyseliny borité je v souladu s udržitelnými principy zahradničení a snižuje potřebu syntetických hnojiv. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak a kdy sklízet mrkev
Rané odrůdy mrkve lze sklízet již 8 týdnů po výsevu. Tyto křehké a rychle rostoucí mrkve poskytují brzkou ochutnávku vašich zahradnických úspěchů. Při dalších sklizních nechte mrkev dále růst a sklízejte ji podle potřeby. Postupná sklizeň vám zajistí stálý přísun čerstvé mrkve po celou vegetační sezónu.
Pozdní odrůdy mrkve potřebují až 11 týdnů, aby dosáhly svého plného potenciálu. Tyto mrkve mají výraznou chuť a lze je sklízet blíže ke konci vegetačního období. Pokud pěstujete mrkev pro dlouhodobé skladování, snažte se ji sklízet co nejpozději před příchodem prvních mrazů. Tento postup zachová její čerstvost a kvalitu.
Volba správného okamžiku sklizně
Načasování sklizně je ovlivněno povětrnostními podmínkami v posledních týdnech pěstování. Snažte se sklízet za suchého počasí, protože
vlhkost může přispět k tvorbě hniloby a plísní. Při sklizni je také nutné s mrkví zacházet opatrně. Vyhněte se hrubému zacházení nebo zbytečnému kartáčování, protože tyto činnosti mohou poškodit jemnou slupku mrkve. A nakonec ji také správně uskladněte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři