Svozil se vrací ze zámoří a chce prorazit v Kometě. Extraliga se chystá na vlnu mladíků, kteří mohou zamíchat kartami

3. června 2026 stál Svozil před kamerami v brněnské kabině a říkal větu, kterou fanoušci Komety chtěli slyšet pět let: „Rozhodl jsem se vrátit domů.“ Za sebou měl 162 zápasů v AHL, 56 bodů a dvě krátké ochutnávky NHL v dresu Columbusu. Před sebou má sezonu, v níž poprvé v kariéře může hrát velkou roli v dospělém hokeji, ne jako čekatel na šanci, ale jako obránce, od kterého se čeká patnáct minut za večer. Jenže Svozil není jediné jméno, které v nadcházejícím ročníku stojí za pozornost. V Třinci roste Matěj Kubiesa, v Liberci se rozkoukává sedmnáctiletý Lukáš Kachlíř. Otázka zní: kdo z nich skutečně promluví do sestavy a kdo zůstane jen zajímavým řádkem na soupisce?
Návrat, který není přiznáním prohry
Svozilův odchod z Ameriky se dá číst dvěma způsoby. Cynický pohled: za Columbus odehrál jen dva zápasy v NHL, takže se vrátil s nepořízenou. Přesnější pohled: ve 23 letech má za sebou tři plné sezony v druhé nejlepší lize světa, průměr 0,35 bodu na zápas (na obránce solidní ofenzivní stopa) a vrací se do prostředí, kde může okamžitě nastoupit do elitní čtyřky beků.
Kometa jeho příchod řešila veřejně už v květnu, měsíc před podpisem. Klub zdůrazňoval pouto odchovance k jižní Moravě, ale za tím stojí i pragmatický kalkul: Brno potřebuje rozehrávku z vlastního pásma a beka, který umí řídit přesilovou hru. Svozil tohle v AHL dělal. V přípravě na ročník 2026/27 stihl pět zápasů a dvě asistence, čísla, ze kterých se nedá nic vyvozovat. Skutečný test přijde 16. září v Litvínově.
Vlna, která vlastně není vlnou
Když se řekne „mladíci míchají kartami“, člověk si představí generační průlom. Data říkají něco jiného. Hráči do 23 let měli v sezoně 2025/26 podíl pouhých 9,61 % na celkovém ice time extraligy, poprvé pod hranicí deseti procent a historické minimum od roku 2013. Liga jako celek dává mladým méně prostoru než kdykoli v posledním desetiletí.
Co ale existuje, jsou jednotlivé kluby, které jdou proti proudu:
- Karlovy Vary – Petr Tomek tam odehrál 51 zápasů s průměrem 13:02 na ledě. To už není nakouknutí, to je stabilní porce.
- Třinec – Kubiesa zvládl 40 extraligových startů a 10 bodů, včetně klíčového gólu v semifinále play-off.
- Liberec – Kachlíř debutoval v šestnácti a stihl 13 startů, byť s průměrem jen 6:10.
- Mladá Boleslav – patřila spolu s Vary ke klubům s nejvyšší minutáží pro U23.
Naopak finalisté Třinec a Pardubice paradoxně spadali v celkovém podílu U23 minut ke spodku tabulky. Ambiciózní kluby si mladé pouštějí na led opatrněji. Logika je jasná: když hrajete o titul, riskujete méně.
Tři příběhy, tři výchozí pozice
Svozil, Kubiesa a Kachlíř reprezentují tři odlišné fáze vývoje. Zaměňovat je by bylo nepoctivé.
Svozil je nejblíž hotovému hráči. Nevrací se jako projekt, ale jako bek s profesionálním životopisem. Kometa od něj nečeká bodové exploze, ale kvalitní rozehrávku, stabilitu v oslabení a schopnost odehrát důležité minuty proti prvním lajnám soupeřů. Podle našeho odhadu je nejbezpečnější sázkou na okamžitý dopad ze všech jmenovaných.
Kubiesa už extraligovou použitelnost doložil. Třinecký sportovní ředitel Jan Peterek o něm v únoru 2026 mluvil jako o hráči, který se „velmi rychle začlenil do top úrovně“. Důležité je, že Kubiesa prošel třineckým modelem, mezistupněm přes Frýdek-Místek, kde si zvykl na dospělý hokej, než dostal šanci v áčku. Není to náhoda, je to systém.
Kachlíř je jiná kategorie. Sedmnáctiletý obránce s profesionální smlouvou do roku 2029 a obrovským stropem. Ale zatím je to projekt. Po extraligové premiéře sám přiznal, že fyzicky je to proti dospělým „ještě trochu těžší“. Liberecký kapitán Radim Šimek naznačil, že při dostatku minut může Kachlíř prožít průlomovou sezonu, jenže právě ty minuty jsou otázkou. Srovnání s Tomkem z Varů, který už stabilně bral přes třináct minut za zápas, ukazuje, jak daleko Kachlíř ještě má.
Průlom se měří minutami, ne jmény
Stranou hlavní trojice stojí ještě Aleš Čech, který po kolísavé sezoně mezi Mladou Boleslaví a Kolínem podepsal dvouletou smlouvu v Plzni. Sám svůj předchozí ročník popsal jako „nahoru, dolů“ a mluví o „čistém stole“. Plzeň mu dává šanci na restart, ale jeho pozice v sestavě je ze všech jmenovaných nejistější.
A právě tady je klíčový bod. Opravdové zamíchání kartami neudělá počet mladých jmen na papíře. Udělá ho chvíle, kdy některý z nich začne stabilně brát dvanáct až osmnáct minut za večer a vytlačí veterána z konkrétní role. Kubiesa k tomu má nejblíž, už to vlastně dělá. Svozil do takové role vstupuje s předpoklady, které v extralize nemá mnoho návratových hráčů z AHL. Kachlíř potřebuje čas. A čas v extralize, jak ukazují data o klesajícím podílu mladých, je vzácná komodita.
Na co se dívat od prvního buly
Kometa vstupuje do sezony 2026/27 16. září v Litvínově, pak ji čeká Třinec venku. Právě tam se ukáže, jestli Svozil dostane minuty odpovídající pozici v elitní čtyřce beků, nebo jestli ho trenéři budou opatrně dávkovat. U Kubiesy sledujte, zda si drží pozici i proti silným soupeřům, ne jen v přípravě. U Kachlíře je podstatné jediné číslo: průměrný ice time. Dokud nepřekročí deset minut za zápas, zůstává projektem s příslibem, ne hráčem, který míchá kartami.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka