Muži v intimitě opakují stále stejnou chybu. Lektorka tantry promluvila o nesmyslných návycích i hledání partnera

Lektorka tantry Klára Kloudová se netradiční profesi věnuje více než deset let. Její začátky v oboru provázelo silné nepochopení okolí a mnoho blízkých lidí se k ní ze strachu otočilo zády. Dnes otevřeně mluví o mýtech v intimní oblasti i o mimořádně náročném hledání partnera.
Odsouzení od rodiny a obavy mužů na schůzkách
Když se Klára Kloudová po maturitě na zahradnické škole rozhodla hledat práci s lidmi, narazila náhodou na inzerát nabízející kurzy tantrických rituálů. Odhodlala se tento netradiční obor vyzkoušet a následně odjela sbírat cenné zkušenosti do Irska a Norska. Doma v Česku ale s novou dráhou tvrdě narazila.
Rodina i přátelé její profesi vnímali velmi negativně a měli pocit, že se věnuje něčemu pochybnému. Kloudová musela nakonec velkou část svých dřívějších přátel opustit a vybudovat si zcela nové podporující okolí. „Hodně lidí se ke mně otočilo zády, vidělo mě velmi negativně,“ svěřila se v pořadu Ženská tabu s Bárou Hlaváčkovou.
Netradiční zaměření jí dodnes komplikuje soukromý život. Zmínka o povolání většinu mužů na první schůzce spolehlivě vyděsí. Nápadníci si její práci mylně spojují s průmyslem pro dospělé a dávají jí tvrdá ultimáta. „Ve většině případů se leknou. Řeknou mi, abych buď byla s nimi a nedělala masáže, nebo ať si je dělám dál, ale pak s nimi nebudu mít nic společného,“ postěžovala si na nepochopení u opačného pohlaví.
Útěk před agresivním zákazníkem
Praxe v cizině přinesla Kloudové řadu cenných poznatků, ale vyzkoušela si tam také velice vypjaté situace. V Irsku se potýkala s naprostým nepochopením podstaty tantry, tamní zákazníci vyžadovali spíše vyloženě intimní služby.
Během působení v zahraničním salonu na ni dokonce jeden z návštěvníků fyzicky zaútočil. „Doslova na mě fyzicky skočil, rychle mě otočil a zavalil mě. Vůbec jsem nestihla pochopit, co se děje takhle rychle,“ vzpomíná na nepříjemnou situaci. Naštěstí si zachovala chladnou hlavu. „Upozornila jsem ho, že tady máme kamery, on se lekl a šel hned pryč,“ dodala k děsivému okamžiku.
Dnes už si s podobnými momenty umí s přehledem poradit. Pečlivě vede s návštěvníky úvodní rozhovor, kde si obě strany podrobně nastaví osobní hranice a svá očekávání. K pocitu větší jistoty jí pomohly také pravidelné kurzy sebeobrany.
Zkreslená realita z filmů pro dospělé
Tantrické opečovávání nemá za cíl dosažení tělesného vyvrcholení. Zaměřuje se na uvolnění, vnímání přítomného okamžiku a celkové zklidnění mysli i těla. Procedura se zásadně liší od běžné relaxační péče. Místo mechanického promačkávání svalů přichází na řadu hebká pírka, horké ručníky, lávové kameny a bezpečné objímání.
Její služby vyhledávají z devadesáti procent muži. Klienti často přicházejí s naučenými zvyky, které okoukali ve filmech pro dospělé. Tyto snímky podle lektorky vytvářejí zcela klamná očekávání ohledně vzhledu intimních partií i samotného průběhu milostného spojení. „Při předehře jedou svatou trojici. Jedno prso, druhé prso a rovnou na věc,“ popsala s úsměvem obvyklé chování pánů.
Z těchto filmů totiž diváci neodkoukají jemné pohlazení po vlasech nebo obličeji. Pánové navíc často mylně hledají jeden zázračný bod potěšení, přitom jde ve skutečnosti o celou citlivou oblast.
Překvapivá citlivá místa a maskérna
„Lidé si myslí, že existuje nějaký bod, který se zmáčkne a něco se hned stane. Není to žádné kouzelné tlačítko,“ vysvětluje zkušená lektorka jeden z nejčastějších omylů. Mnoho lidí podle ní vůbec nezná svá vlastní těla. Během rituálů návštěvníci mnohdy poprvé zjistí, že se dají příjemné pocity probudit pohlazením na lokti nebo pod kolenem.
Náročnou práci s lidskou intimitou vyvažuje Kloudová úplně odlišnou profesí. Působí jako filmová maskérka a věnuje se malování na tělo. Sama to popisuje jako přechod do zcela jiného světa. U filmu si spolehlivě odpočine od zažitých předsudků, se kterými se ve svém pražském studiu v minulosti potýkala.
Zákazníci dnes do jejího podniku přicházejí mnohem lépe informovaní a přesně vědí, do čeho jdou. I u filmu ale občas narazí na nechápavé pohledy kolegů. Ti totiž vůbec netuší, proč by někdo platil za zdlouhavou proceduru, jejímž hlavním cílem není konečné fyzické uspokojení.
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