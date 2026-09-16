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Muži v intimitě opakují stále stejnou chybu. Lektorka tantry promluvila o nesmyslných návycích i hledání partnera

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Klára Kloudová se tantrickým masážím věnuje přes deset let. Netradiční práce jí ovšem komplikuje život. Kvůli své profesi ztratila rodinu a odhání nápadníky.
Klára Kloudová v Show Jana Krause

Klára Kloudová v Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:distrr. FTV Prima / SJK
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