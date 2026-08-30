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Divadlo i základní škola. Obří Hanácká kasárna v Olomouci našla další využití

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Soukromá základní škola až pro 144 žáků bude nově sídlit v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru Olomouce, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby. Úpravy části prostor třetího patra pro potřeby vzdělávací instituce povolil ve zrychleném řízení stavební odbor olomouckého magistrátu.
Divadlo i základní škola. Obří Hanácká kasárna v Olomouci našla další využití

Divadlo i základní škola. Obří Hanácká kasárna v Olomouci našla další využití

Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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