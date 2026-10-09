Nikdy není pozdě: 86letý důchodce vystudoval strojírenství. Splnil si životní sen

Nikdy není pozdě: 86letý důchodce vystudoval strojírenství. Splnil si životní senPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Marg / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 09.10.2026 07:38
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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