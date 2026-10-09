Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nikdy není pozdě: 86letý důchodce vystudoval strojírenství. Splnil si životní sen

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Felipe Espisona Tecuapetla dokázal, že ani ve stáří není problém jít si za svými sny. Celý svůj život chtěl dokončit svá studia. Bohužel pro něj tato touha zůstala dlouho schovaná v šuplíku.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Marg / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:38

Reklama
Další články z Světkreativity
Smutná zpráva z televizního světa: Zemřel herec a komik známý z legendárních seriálů
Smutná zpráva z televizního světa: Zemřel herec a komik známý z legendárních seriálů
Předpověď na zimu 2026/2027 se výrazně změnila: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než meteorologové tvrdili
Předpověď na zimu 2026/2027 se výrazně změnila: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než meteorologové tvrdili

Zima může být v Evropě teplejší než obvykle. Meteorologické modely zároveň upozorňují, že krátké vpády...

Kávová sedlina je poklad, který často končí v koši. To, jak dokáže ovlivnit každodenní život, by vás ani ve snu nenapadlo
Kávová sedlina je poklad, který často končí v koši. To, jak dokáže ovlivnit každodenní život, by vás ani ve snu nenapadlo

Po uvaření lahodné kávy často zůstane kávová sedlina. Ta zpravidla končí v odpadkovém koši, což je veliká...

Odešla hvězda zlaté filmové éry: Zemřela legendární herečka, jejíž tvář znají diváci z desítek filmů a seriálů
Odešla hvězda zlaté filmové éry: Zemřela legendární herečka, jejíž tvář znají diváci z desítek filmů a seriálů

Hollywood přišel o jednu ze svých legend. Zemřela v úctyhodných 102 letech. Za svou první velkou roli...

Mimořádně smutná zpráva pro všechny hudební fanoušky: Zemřel zpěvák, který svým hlasem okouzlil celé generace
Mimořádně smutná zpráva pro všechny hudební fanoušky: Zemřel zpěvák, který svým hlasem okouzlil celé generace

Ve věku 70 let zemřel americký R&B zpěvák, který proslavil hit You Are My Lady. Během kariéry vydal 15...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.