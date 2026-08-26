Nicolas Cage se postaví kanibalům. Postapokalyptický horor Parish vyzve Šíleného Maxe

Práva má v područí společnost Concourse Media, která zahajuje prodej do světa před blížícím se festivalem v Torontu. Sigal projekt napsal a také ho zrežíruje, stejně jako v případě mysteriózní komedie Nandor Fodor and the Talking Mongoose, v níž si roku 2023 zahrál Simon Pegg. Matthew Shreder, generální ředitel Concourse Media, v oficiálním prohlášení vyzdvihl „mimořádný tým filmařů, kteří společně usilují o vytvoření sofistikovaného thrilleru o přežití, jenž bude skutečnou filmovou událostí pro globální publikum.“
Děj Parish se odehrává 30 let po jaderné apokalypse. Cage ztvární „zoceleného přeživšího, kterému se daří přežívat společně s dokonale vycvičenými útočnými psy díky jedinému neporušitelnému pravidlu: nikdy nikoho nepustit dovnitř. Když se však před jeho útočištěm objeví zoufalá žena s kojencem, Parish si musí vybrat mezi soucitem a přežitím. Jeho rozhodnutí vystaví světu úkryt, který roky budoval, a hrdina se ocitne v hledáčku kruté skupiny kanibalů, kteří se stahují z okolní pustiny. Když je jeho důmyslně vybavený komplex v obležení a jeho vlastní minulost ho konečně dostihne, Parish musí svést brutální boj, aby ochránil vše, co mu ještě zbylo.“
Cage by se tak mohl znovu chopit motorové pily jako v Mandy a nasadit šílený výraz, který se po letech zase stal kulturně žádaným. Zábavně přehrávající hvězda Tváří v tvář a Hadích očí nedávno mířila za Zlatým glóbem v prestižní satiře To se mi snad zdá, načež se mohla rozdovádět v upírském Renfieldovi, v okamžitě kultovním hororu Longlegs nebo v psychedelickém Surfařovi. Loni se oscarový vítěz za Opustit Las Vegas moc nepředvedl a western Pistolníci i bizarní rouhání The Carpenter's Son dopadly otřesně, ale nyní se blíží očekávaný životopis Madden o legendárním trenérovi amerického fotbalu, kterého Cage ztvární ve filmu Davida O. Russella po boku Christiana Balea. Madden vychází na Prime Video 18. listopadu.
To Parish zní jako slibný návrat ke starosvětským béčkům, konkrétně například k Šílenému Maxovi, čemuž se Cage ostatně nikdy nebrání. Před dvěma lety například vyšel postapokalyptický horor Písek a kamení, jemuž se u nás žádné pozornosti nedostalo, a z velmi specifických, pro změnu australských tradic čerpal i zmíněný Surfař. Z těchto produktů sem tam vykoukne něco hodnotného a novinka víceméně neotestovaného Sigala může být zajímavým žánrovým přírůstkem. U Cage ale člověk nikdy neví, co dostane, a slabší projekty si vybírá i najatý kameraman David Tattersall, jenž snímal prequelovou trilogii Star Wars, Zelenou míli nebo Cageův Con Air.
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Zdroj: Deadline