Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po letech přešlapování a nekonkrétních zpráv přichází zatím nejpovzbudivější informace o druhém pokračování bezútěšného thrilleru z americko-mexických hranic Sicario: Nájemný vrah. Josh Brolin, který v prvních dvou filmech ztvárnil cynického agenta CIA Matta Gravera, v novém rozhovoru pro ScreenRant při premiéře nového akčňáku Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám jednoduše potvrdil, že „Sicario 3 je na cestě“ a dodal, že produkce se rozběhne „brzy“. Konkrétní termín natáčení, režisér ani kompletní obsazení však stále oznámeny nebyly.
Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím

Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny
Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny
Nicolas Cage se postaví kanibalům. Postapokalyptický horor Parish vyzve Šíleného Maxe
Nicolas Cage se postaví kanibalům. Postapokalyptický horor Parish vyzve Šíleného Maxe

Nejsveřepější z žijících herců přijímá další roli, která nebude tak úplně normální. Nicolas Cage se v...

TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem
TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci, záplava filmových pecek v televizi ale stále nekončí. Na...

Top kina ČR: Spider-Man vládne a útočí na Avengers. Odyssea stále nezpomaluje
Top kina ČR: Spider-Man vládne a útočí na Avengers. Odyssea stále nezpomaluje

Pohled na pětici nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech začíná být v posledních týdnech malinko...

Neoslnivý návrat Angeliny Jolie k režii. Salma Hayek se představuje v dva roky odkládaném filmu
Neoslnivý návrat Angeliny Jolie k režii. Salma Hayek se představuje v dva roky odkládaném filmu

Angelina Jolie je stále známá především jako herečka, ale jedenapadesátiletá oscarová vítězka za drama...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.