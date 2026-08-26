Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím

Řeč je o velmi dlouho připravovaném návratu do světa, v němž se na americko-mexické hranici stírá rozdíl mezi zákonem a zločinem, respektive mezi morálkou a pudovým vymáháním Chammurapiho zákona. První Sicario z roku 2015 situovalo Emily Blunt do role idealistické agentky FBI, která se prostřednictvím Gravera a tajemného nájemného vraha Alejandra v podání Benicia Del Tora propadá do války proti drogovým kartelům, kde se státní instituce neštítí metod svých protivníků. Režisér Denis Villeneuve tehdy spojil naturalistickou brutalitu s meditativním tempem a působivou kamerou Rogera Deakinse; film při rozpočtu kolem 30 milionů dolarů utržil téměř 85 milionů a získal tři oscarové nominace.
Pokračování Sicario 2: Soldado z roku 2018 se posunulo od psychologického thrilleru blíže k přímočaré akční kriminálce. Villeneuve ani Blunt se k němu nevrátili a režie se ujal nadaný Ital Stefano Sollima, zatímco scenárista Taylor Sheridan dále rozvíjel dvojici Graver–Alejandro. Film v kinech víceméně zopakoval výsledek svého předchůdce, ačkoli mnozí v něm už spatřovali tuctovější žánrovku streamovacích parametrů.
Především Alejandrova linie ale stále vzbuzuje zvědavost a Sheridan podle producentů Sicario od počátku zamýšlel jako trilogii. Třetí díl se připravuje už od období kolem premiéry Soldada a prošel několika verzemi scénáře. Producenti Molly Smith a Trent Luckinbill ještě v roce 2023 tvrdili, že jsou „velmi blízko“ a chtějí dát dohromady původní trojici Blunt, Del Tora a Brolina. Stávka hollywoodských scenáristů tehdy přípravy zpomalila, producenti ale zdůrazňovali, že bez pořádného uzavření příběhu nemá smysl film vůbec natáčet.
Brolin navíc už loni naznačoval, že se projekt konečně stává skutečností, ačkoli zároveň pochyboval o návratu Villeneuvea. Právě režisér třetího dílu tak zůstává jednou z největších otázek. Sollima už svou kapitolu napsal a Villeneuve má po dokončení třetí Duny zamířit k nové bondovce, takže časově může být výrazně indisponován. Na druhou stranu by právě návrat k syrovému, komornímu krimi ve stylu Sicaria mohl být pro Villeneuvea po velkolepé sci-fi sáze zajímavým odskokem. První díl ostatně ukázal, že tahle série funguje nejlépe tehdy, když není jen další přehlídkou hlučné akce, ale znepokojivou morální mapou světa, v němž jsou hranice mezi dobrem a zlem stejně prostupné jako ta mezi Amerikou a Mexikem. Pokud Brolinův aktuální stručný výrok vyústí v reálné natáčení, bude právě otázka, kdo se chopí režijních otěží, možná stejně hutná jako samotný návrat Gravera a Alejandra.
Na projektu prý po dokončení osmé Mission: Impossible krátce pracoval Christopher McQuarrie, ale ten nyní dostal na starost Arnoldův návrat do kultovní ságy Barbar Conan. Brolin by snad mohl ukecat Ridleyho Scotta, jenž se nechal slyšet, že nikdy neodejde do důchodu. Jeho novinka Vzhlížet ke hvězdám má mít řadu náročných akčních scén, mezi nimiž postavy v postapokalyptické krajině hledají záblesky lidskosti. Sedmaosmdesátiletý režisér se toho zhostil bez bázně a Brolin nedávno vyjádřil údiv nad jeho nekompromisním stylem natáčení, který by i k Sicariovi nepochybně sedl.
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Zdroje: ScreenRant, Collider