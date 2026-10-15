Nezvěstní v boji 2: Československá stopa a Norris držel v ústech skutečnou krysu

V akčním snímku Nezvěstní v boji 2 z roku 1985 chyběla štábu pro scénu mučení umělá zvířecí rekvizita. Chuck Norris proto neváhal a pro autentický záběr si vložil do úst skutečnou mrtvou krysu. Snímek navíc dorazil do kin s poměrně vzácnou distribuční anomálií.
Válečný zajatec Braddock
Během vietnamské války v roce 1972 padne do nepřátelského zajetí pět amerických vojáků, mezi kterými nechybí plukovník James Braddock s tváří Chucka Norrise. Zajatci přežívají v nelidských podmínkách uprostřed džungle ještě celých deset let po skončení konfliktu. Po letech krutého týrání se skupina v roce 1982 rozhodne k zoufalému kroku. Cestu na vysněnou svobodu si američtí zajatci musí tvrdě vybojovat.
Drsné mučení zahrnovalo i scénu, ve které vojáci navléknou Braddockovi na hlavu pytel s krysou uvnitř. Filmaři původně plánovali použít umělou rekvizitu, ta se ovšem na place ztratila. Chuck Norris proto instruoval štáb, aby obstaral skutečnou mrtvou krysu, kterou následně během natáčení opravdu držel v ústech. O desítky let později v roce 2007 herec navštívil americké jednotky v Iráku, kde na dotaz místního důstojníka s nadsázkou odpověděl, že zvíře bylo při natáčení živé.
Přehozené pořadí dílů
Snímek vznikal souběžně s filmem Nezvěstní v boji z roku 1984, aby produkce ušetřila celkové náklady. Když producenti viděli natočený materiál, druhý díl se jim zdál po kvalitativní stránce lepší, a proto původní dvojku pustili do distribuce jako první. Snímek Nezvěstní v boji 2 se tak z hlediska děje odehrává před událostmi prvního filmu a funguje jako prequel. Kvůli této anomálii získal scenárista Steve Bing v titulcích prvního dílu kredit za vytvoření postav.
Chuck Norris měl natáčení spojené se silnými osobními emocemi. Pro scénu, ve které postava Franklina uhoří zaživa, požádal štáb o natočení své reakce hned na první pokus. Pro dosažení maximální autenticity herec vzpomínal na smrt svého vlastního bratra, který ve Vietnamu skutečně padl. Druhý Norrisův bratr Aaron se na filmu podílel profesně, pracoval zde jako koordinátor kaskadérů.
Výrobník kouře v záběru
Skladatel Brian May složil pro film hudební doprovod, do kterého zakomponoval i motivy ze svého předchozího projektu Šílený Max. Hlavní hudební téma z tohoto snímku zazní právě v momentě, kdy Franklin začne hořet. Diváci s bystrým zrakem mohou naopak v úvodní scéně odhalit drobnou technickou nedokonalost. Když Braddock vyskakuje z vrtulníku, na lyžině stroje leží jasně viditelný výrobník kouře, který měl simulovat zásah.
Československá stopa se ve filmu objevuje v devětasedmdesáté minutě. Na stěně jedné z chatrčí visí puška vzor 58, kterou podklady historicky nesprávně označují jako samopal. Zvířecí obsazení kromě mrtvé krysy doplnil ještě kohout jménem Angelo, kterého vlastnila postava Mazilliho.
Snímek Nezvěstní v boji 2 vysílá stanice Prima COOL 15. října od 22:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).