Jakub Prachař měl při natáčení Buď chlap! za zády skutečného medvěda. Těhotná Tereza Ramba se zase málem opařila

Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova Buď chlap!, FOTO: Bioscop / distr. TV Nova
Během natáčení komedie Buď chlap! od režiséra Michala Samira naháněl herce cvičený filmový medvěd z Maďarska. Zvíře odděloval od štábu jen natažený elektrický ohradník. Až po natočení všech scén ale tvůrci hercům prozradili, že v plotě ve skutečnosti nekoloval žádný proud. Tuto podstatnou informaci produkce zatajila úmyslně kvůli zachování klidu na place. Výcvikový tábor v drsné přírodě
Téměř čtyřicetiletý Pavel stále bydlí u své matky a chybí mu odvaha do větších životních kroků. Vše se změní po setkání s dětskou láskou Terezou, se kterou stráví jedinečnou noc. Tereza ovšem po svém boku vyžaduje opravdového muže. Pavel proto odjede do Vysokých Tater na drsný výcvikový kurz pod vedením svérázného instruktora Weisnera. Zde se má naučit fyzickým dovednostem i umění svádět ženy.
Představitel hlavní role Jakub Prachař po natáčení poznamenal, že příběh vypráví spíše o ženách a jejich potížích. Sám herec podle svých slov navrhoval, aby tvůrci komedii pojmenovali Buď ženou!.
Tereza Ramba točila těhotná
Tvůrci psali hlavní roli přímo pro Jakuba Prachaře a hledali k němu herečku s výraznou energií. Tereza Ramba je na začátku příprav však překvapila oznámením, že čeká dítě. Práci přesto přijala. Do příběhu se zapojil také Prachařův otec David Prachař, který si v retrospektivních scénách z dětství zahrál Pavlova tatínka. Se svým synem se herec před kamerou potkal pouze letmo během jediného obrazu.
Tereza Ramba se kvůli roli musela vyrovnat s náročnými podmínkami. Při natáčení scény v bažině ji museli čtyři lidé do bahna natlačit a další čtyři ji následně tahali ven. Protože jí byla obrovská zima, vyžádala si polévání horkou vodou, při kterém se málem opařila. Rašelinu z PET lahve na radu štábu odmítla použít, načež se ze zdejšího prostředí osypala.
Sokolovi pořídili vlastní maringotku
Představitel instruktora Weisnera Ondřej Sokol si do smlouvy prosadil speciální podmínku. Vymínil si, že Jakub Prachař musí mít všechny náročné scény znatelně těžší než on. Štáb hercům situaci neusnadňoval, protože se točilo i v ledové řece, která měla pouhé tři stupně. Sokolovi produkce nakonec zajistila soukromou maringotku, protože si stěžoval na rušivou přítomnost cizích lidí v hotelu.
Jako Weisnerův pomocník Karol se před kamerou objevil Filip Novák. Tvůrci si ho původně najali pouze do komparzu, ale nakonec ho přeobsadili do výraznější role. V civilním životě se muž živí jako prodejce aut a v minulosti vystudoval hru na tubu. Štáb se potýkal také se složitým terénem, když se těsně před začátkem práce porouchala lanovka. Herci i technici museli do nadmořské výšky dvou tisíc metrů vynést veškeré vybavení pěšky.
Fotografie sviště a nefunkční ohradník
Zvířecí scény si vyžádaly dovoz cvičeného filmového medvěda z Maďarska, který slyšel na jméno Mocmoc. Tvůrci hercům prozradili chybějící napětí v plotě až v samotném závěru natáčení, aby se vyhnuli panice.
Komedie obsahuje i několik nepřesností. Hlavní hrdina na kurzu zachraňuje kolegu z řeky a potopí při tom starý fotoaparát bez vodotěsné úpravy. O chvíli později s ním bez potíží dál fotografuje. Chybný je i samotný způsob práce s přístrojem, protože Pavel posouvá film páčkou vždy těsně před novým snímkem, a nikoliv bezprostředně po tom předchozím.
Tvůrci chybovali také při zobrazení slovenské fauny, když nechali Pavla vyfotit v lese sviště. Tento hlodavec obývá výhradně oblasti nad horní hranicí lesa. Omyly se nevyhnuly ani úvodu, který se odehrává na konci devadesátých let dvacátého století. Mladý Pavel se svým otcem v něm jedou moderní dodávkou, která v té době ještě neexistovala.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, bioscop).