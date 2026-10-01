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Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %

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Český trh práce vykázal v srpnu 2026 meziroční růst nezaměstnanosti, zatímco zaměstnanost zůstala beze změny. Míra nezaměstnanosti dosáhla 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než ve stejném období předchozího roku. U lidí ve věku 15 až 64 let činila míra zaměstnanosti 75,4 %.
Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %

Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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