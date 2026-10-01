Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %Zdroj: Pixabay
Článek byl publikován 01.10.2026 16:37
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →