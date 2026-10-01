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Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache

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Australská armáda končí v Darwinu s létáním ozbrojených průzkumných vrtulníků ARH Tiger (Armed Reconnaissance Helicopter, ozbrojený průzkumný vrtulník). Konec jejich provozu je podle ministerstva obrany důležitým milníkem v přechodu na nové bitevní vrtulníky AH-64E Apache.
Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache

Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache

Zdroj: Australské ministerstvo obrany, Jack Pearce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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