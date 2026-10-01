Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache

Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na ApachePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na ApacheZdroj: Australské ministerstvo obrany, Jack Pearce
Článek byl publikován 01.10.2026 10:42
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