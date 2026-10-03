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Petra Řehořková představila novinku. Pak přišla řeč na zesnulého manžela a tekly slzy

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Petra Řehořková (50) posouvá svou kliniku zase o krok dál. Exkluzivně pro Aplausin.cz představila novou technologii neinvazivního liftingu, na kterou čekala několik let. Během rozhovoru ale přišla i otázka na jejího zesnulého manžela Tomáše. Při vzpomínce na něj Petra jen těžko skrývala dojetí.
Petra Řehořková na své klinice Petra Clinic.

Petra Řehořková na své klinice Petra Clinic.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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