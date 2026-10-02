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Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun

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Sektor vládních institucí podle dat Českého statistického úřadu hospodařil ve druhém čtvrtletí roku 2026 se schodkem 33,3 miliardy korun. V poměru k výkonu ekonomiky to představovalo 1,5 % HDP a zadlužení vládních institucí dosáhlo 43,8 % HDP.
Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun

Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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