Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun

Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korunZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 02.10.2026 08:05
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →