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Rozhlasoví moderátoři mluvili do konce písniček zcela záměrně z příkazu shora. Kdo chtěl čistý záznam západního šlágru, musel mít prst křečovitě zaražený na tlačítku pauzy

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Zelené světélkující magické oko elektronky EM84, napjaté ticho v obývacím pokoji při nahrávání písničky z rozhlasu a nekonečné zachraňování přetržených pásků lepicí páskou a žiletkou. Kotoučové magnetofony z národního podniku Tesla Přelouč – od legendárního kufříkového Sonetu Duo přes tranzistorovou řadu B4 až po stereofonní B730 – byly pro generace Čechoslováků jedinou branou k nedostupné západní hudbě i rodinným zvukovým kronikám.
Otevřený kufříkový páskový magnetofon Tesla Sonet Duo s elektronkovým magickým okem, cívkovými unašeči a ovládacími prvky.

Otevřený kufříkový páskový magnetofon Tesla Sonet Duo s elektronkovým magickým okem, cívkovými unašeči a ovládacími prvky.

Zdroj: Oldsoft / wikimedia 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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