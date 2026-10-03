Rozhlasoví moderátoři mluvili do konce písniček zcela záměrně z příkazu shora. Kdo chtěl čistý záznam západního šlágru, musel mít prst křečovitě zaražený na tlačítku pauzy

Když se v šedesátých nebo sedmdesátých letech v československém obývacím pokoji ozvalo cvaknutí robustního přepínače a v přítmí se rozsvítil zelený fluorescenční pruh magického oka, celá rodina ztichla. Z rádia začínalo vysílání Mikrofóra nebo noční hudební pořad a prst položený na červeném tlačítku nahrávání čekal na první tóny písničky. Kotoučový magnetofon nebyl pouhým kusem spotřební elektroniky; byl to technologický zázrak, který stál dva měsíční platy a představoval jedinou možnost, jak si doma uchovat hudbu, kterou v obchodech Supraphonu nebylo možné koupit.
Tento článek mapuje historii páskového záznamu v Československu na základě ověřených institucionálních pramenů: ze sbírkového fondu sdělovací techniky v
Technickém muzeu v Brně (TMB) dokumentujícího vývoj studiových i domácích magnetofonů, z archivních sbírek akustiky v Národním technickém muzeu v Praze (NTM), z historických časových řad cen spotřební elektroniky Českého statistického úřadu (ČSÚ), z registru výrobních ochranných známek TESLA u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a z dobové právní ochrany zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů podle Sbírky zákonů (zákon č. 84/1972 Sb.).
Srdcem československé magnetofonové výroby se stal národní podnik
Tesla Přelouč, vybudovaný na tradici předválečné Radiotechny. Právě zde vznikly přístroje, které provázely několik generací: od těžkých elektronkových kufrů přes první přenosné tranzistoráky až po moderní stereofonní aparatury s ručičkovými indikátory vybuzení. Páskový záznam byl tehdy vnímán jako výsostně kutilská disciplína, která vyžadovala nejen cit pro mechaniku, ale i trpělivost při shánění vzácných magnetických pásků.
Pekla za pětinu elektřiny: Proč byla hliníková Remoska zázrakem na chalupách Sonet Duo a zelené magické oko: Jak se zrodil kult přeloučského kufříku
Přelomem v tuzemském nahrávání zvuku byl rok 1959, kdy Tesla Přelouč uvedla na trh kufříkový magnetofon
Sonet Duo (typ AN380, později modernizovaný na AN381). Přístroj vážil úctyhodných dvanáct kilogramů, jeho šasi bylo vestavěno do dřevěné skříně potažené koženkou a díky masivnímu držadlu jej bylo možné přenášet jako příruční zavazadlo. Označení „Duo“ odkazovalo na dvě posuvné rychlosti pásku: 9,53 cm/s pro kvalitnější záznam hudby a úspornou rychlost 4,75 cm/s, určenou převážně pro mluvené slovo a divadelní hry.
Nejvýraznějším prvkem Sonetu bylo elektronkové
magické oko (indikátorová elektronka EM84). Za tmavým okénkem v krytu magnetofonových hlav svítil vodorovný zelený fluorescenční pruh. Při nastavování úrovně záznamu se oba svítící konce proužku přibližovaly k sobě. Správně nastavený záznam znamenal, že se konce proužku při nejhlasitějších pasážích skladby téměř dotkly, ale nesměly se překrýt, jinak byl zvuk zkreslený. Sledování tančícího zeleného světla v potemnělém pokoji patřilo k nezapomenutelným magickým rituálům tehdejší mládeže. Kufříkový magnetofon Tesla Sonet Duo s charakteristickým zeleným magickým okem patřil v 60. letech k nejrozšířenějším zvukovým aparátům v československých domácnostech.
Pořízení Sonetu Duo však nebylo levnou záležitostí. V maloobchodních prodejnách Elektro stál přibližně
2 300 Kčs. Vzhledem k tomu, že průměrná měsíční mzda v Československu na začátku 60. let nepřesahovala 1 350 Kčs, musela rodina na magnetofon šetřit téměř dva celé měsíce a nákup se často financoval prostřednictvím novomanželských půjček nebo na splátky. Nahrávání z rádia, žiletky a lepicí páska: Domácí rituály magnetofonistů
Zatímco gramofonové desky zahraničních interpretů byly v Československu prakticky nesehnatelné, magnetofon umožnil vytvořit si vlastní hudební archiv. Zdrojem byl především rozhlas. Šťastlivci, kteří vlastnili kvalitní rádio s přípojkou na pětipólový konektor DIN („pětikolík“), propojili přijímač s magnetofonem kabelem a nahrávali čistý signál bez okolního hluku. Ostatní museli umístit dodávaný krystalový mikrofon přímo před reproduktor radiopřijímače a celá domácnost musela po dobu nahrávání udržovat absolutní hrobové ticho.
Noční můrou každého nahrávače byli rozhlasoví moderátoři, kteří do dohrávajících písniček záměrně mluvili, aby zabránili nelegálnímu kopírování zahraničních šlágrů. Kdo chtěl mít nahrávku čistou, musel se naučit bleskově stisknout tlačítko pauzy nebo skladbu ručně zkrátit.
Tranzistorový model Tesla B47 Student z národního podniku Tesla Přelouč navazoval na populární řadu B4 a byl určen především pro školy a výuku jazyků.
Zvláštní kapitolou byly samotné magnetické pásky. Standardem byly plastové cívky o průměru 13 nebo 15 centimetrů. V tuzemských obchodech se prodávaly pásky
ORWO (Original Wolfen) dovážené z NDR, jejichž cena se pohybovala mezi 80 až 110 Kčs za cívku. Pásky se však stářím a častým přetáčením třepily, natahovaly a trhaly. Každý zkušený majitel magnetofonu měl proto po ruce ostrou žiletku a lepicí pásku: přetržený pásek se seřízl pod úhlem 45 stupňů, konce se na rubové straně pečlivě slepily a cívka mohla hrát dál, i když v místě spoje skladba na zlomek sekundy zakolísala.
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Během třiceti let prošly magnetofony Tesla dramatickou evolucí od žhavicích elektronek až po stereofonní tranzistorové obvody. Následující srovnávací tabulka přehledně rekapituluje klíčové milníky přeloučské produkce:
Model magnetofonu Rok uvedení Elektronická koncepce a stopy Rychlosti posuvu Maloobchodní cena (Kčs) Hlavní konstrukční charakteristika Tesla Sonet Duo (AN380) 1959 Elektronkový (ECC83, ECL82), dvoustopý mono 9,53 a 4,75 cm/s 2 300 Kčs Koženkový kufr, magické oko EM84, hmotnost 12 kg Tesla B4 (AN384) 1965 Tranzistorový (germaniové tranzistory), čtyřstopý mono 9,53 a 4,75 cm/s 2 150 Kčs Modulární šasi, nižší váha, otočný volič funkcí Tesla B47 Student 1968 Tranzistorový, výukový mono přístroj 9,53 cm/s 1 950 Kčs Speciální model pro školní jazykové učebny a dia synchronizaci Tesla B5 (AN385) 1970 Tranzistorový, celoplastová skříň 9,53 a 4,75 cm/s 2 200 Kčs Kompaktní domácí magnetofon s posuvným krytem Tesla B100 (ANP260) 1973 Tranzistorový, stereofonní záznam i reprodukce 9,53 cm/s 3 200 Kčs První masově rozšířený stereofonní magnetofon pro domácnosti Tesla B730 (ANP273) 1982 Křemíkové tranzistory, stereo Hi-Fi 9,53 a 4,75 cm/s 3 850 Kčs Tahové potenciometry, dva ručičkové VU-metry, kouřový plexikryt Tesla B115 (ANP268) 1985 Plně stereofonní Hi-Fi magnetofon 19,05 a 9,53 cm/s 4 600 Kčs Špičková přeloučská mechanika, podpora cívky až 18 cm, LED indikace
Zatímco Sonet Duo v roce 1960 vyšel na téměř dva měsíční platy, moderní stereofonní Tesla B730 v roce 1982 stála při průměrné mzdě okolo 2 750 Kčs zhruba 1,4 násobek měsíčního příjmu. Byla to však investice, která vydržela sloužit celá desetiletí, pokud majitel pravidelně čistil magnetofonové hlavy technickým lihem a měnil vytahané pryžové řemínky.
Tranzistory, stereo a noční můra jménem rozteklé řemínky
V polovině šedesátých let přišla s řadou
Tesla B4 zásadní technologická změna: žhavicí elektronky vystřídaly germaniové tranzistory. Přístroje byly lehčí, okamžitě po zapnutí schopné provozu (nemuselo se čekat na nažhavení lamp) a produkovaly podstatně méně odpadního tepla. Navíc zavedení čtyřstopého záznamu znamenalo, že se na jednu cívku vešlo dvojnásobné množství hudby, protože pásek se dal po přehrání obou stran ještě přepnout na druhou dvojici stop.
Vrchol domácí páskové techniky představovala osmdesátá léta a modely řady B700 a B100. Příkladem byla stereofonní
Tesla B730, která se pyšnila moderním černým designem, kouřovým plexisklovým víkem chránícím cívky před prachem a především dvojicí podsvícených ručičkových měřidel (VU-metrů), které při reprodukci synchronně kmitaly v rytmu basů. V 80. letech přinesla Tesla Přelouč stereofonní magnetofon B730 s podsvícenými ručičkovými indikátory vybuzení, tahovými potenciometry a kouřovým plexikrytem.
Přesto měla domácí pásková technika svou slabinu, kterou důvěrně znal každý kutil: pryžové hnací řemínky. Směs gumy používaná v socialistickém průmyslu trpěla stárnutím. Po několika letech řemínky ztratily pružnost a magnetofon začal „tahat“ – kolísal tón a zpěváci zněli falešně. V horším případě se degradovaná pryž proměnila v černou dehtovitou hmotu, která zalepila řemenice a dala se vyčistit jen ředidlem. Kutilové proto řemínky nahrazovali vším, co bylo po ruce, včetně kruhových těsnění do zavařovacích sklenic či instalatérských O-kroužků.
Proč kotouče ustoupily kazetám a proč se k nim dnes vracíme
Ačkoliv kotoučové magnetofony nabízely vynikající dynamiku a kvalitu zvuku danou šířkou pásku a vysokou rychlostí posuvu, koncem 80. let jejich éra neodvratně končila. Zvítězila praktičnost a miniaturizace: na scénu vstoupily kompaktní kazety, kazetové magnetofony a především
legendární přenosné walkmany, které si mohl vzít každý do kapsy bundy. Nahrávání her z magnetofonu se navíc stalo klíčovou součástí prvních osmibitových počítačů Didaktik Gama a v 90. letech pak hudební trh zcela ovládla kompaktní CD a videokazety VHS.
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Po pádu železné opony a zániku výroby v Přelouči skončily tisíce kotoučových magnetofonů na půdách, v bazarech nebo u popelnic. Dnes však zažívají nečekanou renesanci. Milovníci analogového zvuku a sběratelé retro techniky vyhledávají zachovalé přístroje Tesla pro jejich nezaměnitelný lampový zvuk a mechanickou poctivost. Kotoučák se točí dál – nikoliv jako symbol nouze, ale jako připomínka doby, kdy poslech hudby vyžadoval čas, rituál a skutečnou vášeň.
Často kladené otázky o kotoučových magnetofonech Tesla
K čemu sloužilo zelené magické oko u magnetofonu Sonet Duo? Elektronka EM84 fungovala jako optický ukazatel vybuzení při nahrávání. Podle toho, jak blízko k sobě se zelené svítící pruhy přiblížily, uživatel poznal, zda je nahrávací signál dostatečně silný, nebo zda už dochází k přebuzení a zkreslení zvuku.
Jaký byl rozdíl mezi rychlostmi 9,53 cm/s a 4,75 cm/s? Rychlost 9,53 cm za sekundu poskytovala širší frekvenční rozsah a lepší dynamiku, proto se používala pro záznam hudby. Poloviční rychlost 4,75 cm/s šetřila drahý pásek (vešlo se na něj dvojnásobné množství času), ale kvůli ořezaným výškám byla vhodná jen pro mluvené slovo.
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Kde se magnetofony Tesla vyráběly a jaké pásky se používaly? Centrem vývoje a výroby páskových magnetofonů byl národní podnik Tesla Přelouč ve východních Čechách. Nejčastěji se používaly magnetické pásky ORWO z NDR na cívkách 13 a 15 cm, výjimečně západní pásky Agfa, Scotch či Basf zakoupené v Tuzexu za bony.
Kotoučové magnetofony z Přelouče zůstávají jedním z nejpozoruhodnějších symbolů československé technické historie. Naučily národ zacházet se zvukem a v době železné opony uchovaly melodie, které by jinak odvál čas.
Zdroje fotografií Elektronkový kotoučový magnetofon Tesla Sonet Duo: Oldsoft / wikimedia 4.0 Kotoučový magnetofon Tesla B47 Student: Stribrohorak / wikimedia 3.0 Stereofonní kotoučový magnetofon Tesla B730: Stribrohorak / wikimedia 3.0