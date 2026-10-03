Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji: Nejvíce padá cena u Enyaqu

Ojeté elektromobily se dají pořídit o stovky tisíc levněji. Podívejte se, které modely padají nejvíce a za kolik už se dají ojeté vozy koupit.
Ojeté elektromobily se už dají konečně pořídit za rozumné peníze
Elektromobily jsou a s největší pravděpodobností ještě dlouho budou diskutovaným tématem. Největší argument, proč si elektromobil nekoupit, je jeho vysoká pořizovací cena. Jenže trh s automobilismem jde kupředu a dnes už se dají koupit ojeté elektromobily za slušné peníze.
Cena se samozřejmě liší podle modelů a stáří vozu. Zatímco roční elektromobil můžete koupit výhodněji o několik desítek tisíc, pětiletý elektromobil může představovat rozdíl i půl milionu korun.
U sledovaných elektromobilů navíc neplatí, že nejprudší pokles ceny přichází hned na začátku. U některých elektromobilů nastává zlom mezi druhým a třetím rokem. Podívejte se na pět vybraných elektromobilů a jejich ceny na trhu ojetin.
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Jak vybírat elektromobil
Pokud se poohlížíte po ojetém elektromobilu, můžete oproti minulým rokům vybírat z podstatně širší nabídky. Na trhu se dají pořídit prakticky nové modely, ale také kusy, které už mají za sebou několik let provozu. Mezi těmito věkovými skupinami vznikají velké cenové rozdíly, kvůli kterým už stojí za to projít více ročníků jednoho modelu.
Podívali jsme se na modely vozů Volkswagen ID.3 a ID4, Tesla Model 3 a Model Y a Škoda Enyaq a porovnali jsme ceny u ročních až pětiletých modelů z inzerátů dostupných v září. Jde o ceny, které prodejci nabízeli, nikoli o částky, za které se elektromobily skutečně prodaly.
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Na největší cenový pokles je třeba si u elektromobilů počkat
U elektromobilů neplatí, že by výrazný pokles ceny přišel bezprostředně poté, co vyjedou ze salonu. U tří z pěti vybraných modelů došlo k největšímu poklesu ceny u dvouletých až tříletých vozů. Týkalo se to především Tesly Modelu 3, Volkswagenu ID.3 a Škody Enyaq. Naopak Tesla Model Y a Volkswagen ID.4 vykazovaly nejvýraznější pokles mezi prvním a druhým rokem v provozu.
Pokud vybíráte cenově zajímavou nabídku mezi sledovanými elektromobily v České republice, pak je důležité sledovat to, jak se cenová nabídka mění v průběhu jednotlivých ročníků. Někde je rozdíl ceny rozložený do více let, u některých modelů se velký cenový propad projeví v jediném roce.
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Enyaq má největší cenový propad mezi ročním a pětiletým modelem
Největší rozdíl v nabídkových cenách u modelu Škoda Enyaq byl mezi ročními a pětiletými vozy, a to jak v procentech, tak v korunách. Rozdíl nabídkových cen ročních vozů dělal 1 199 350 korun. U pětiletých modelů pak 580 000 korun. Starší Enyaq se dal pořídit o více než 619 000 korun levněji, což dělá pokles o 51,6 %.
Rozdíl mezi ročním a dvouletým Enyaqem přitom dělal pouze 15 %. Výraznější pokles ceny přišel až ve třetím roce, kdy cena klesla z více než milionu korun na průměrných 744 000 korun, což je 26,6 %.
Při porovnání cen je důležité brát v úvahu také rozdíl v nájezdu. Do porovnání jsme vybrali roční Enyaqy s nájezdem do 5 000 km, tříleté pak s nájezdem 69 000 km a u pětiletých modelů jsme vybírali nájezdy vyšší než 125 000 km.
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Volkswagen ID.4 ztrácí nejvíce mezi prvním až druhým rokem
Pokud zvažujete nákup ročního elektromobilu, patrně nejvýhodnější nabídku najdete u modelů VW ID.4, kde cena klesá o více než pětinu. Roční modely se v nabídce pohybují kolem 1,1 milionu korun a pětileté modely se dají pořídit už za 585 000 korun. Rozdíl mezi ročním a pětiletým modelem je asi 47 %, což je něco kolem 520 tisíc korun.
VW ID.3 má nejprudší meziroční pokles
Jeden z nejoblíbenějších elektromobilů, VW ID.3, má největší pokles mezi druhým a třetím rokem. Pětileté modely mají oproti ročním mediánovou nabídkovou cenu nižší o 44,5 %.
Tesla Model 3 a Model Y klesají pomaleji než některé jiné sledované modely
Tesla Model 3 a Tesla Model Y klesají pomaleji než některé jiné sledované modely. Pětiletý Model Y se dá pořídit o 35 % levněji než roční model, přičemž největší pokles přichází mezi prvním a druhým rokem, a to zhruba o 21 %. Rozdíl ceny u Modelu 3 mezi ročním a pětiletým modelem je 28 %, přičemž největší pokles přichází mezi druhým a třetím rokem, kdy padá o více než pětinu.
💰Tip redakce PlanetaEkonomiky
Toto podrobné srovnání jasně ukazuje, jak výrazně se může pořizovací cena u staršího elektromobilu lišit oproti mladšímu modelu. Zároveň je patrné, že neexistuje jeden „nejvýhodnější“ věk, u kterého by cena spadla nejvíce. Každý z výše uvedených modelů má jiný cenový vývoj. Při nákupu ojetého elektromobilu nesledujte pouze pořizovací cenu. Důležitý je také nájezd, stáří vozu, stav baterie, výbava a konkrétní historie automobilu.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku tipcars.com | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz