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Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji: Nejvíce padá cena u Enyaqu

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Ojeté elektromobily se dají pořídit o stovky tisíc levněji. Podívejte se, které modely padají nejvíce a za kolik už se dají ojeté vozy koupit. Ojeté…
Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji - Nejvíce padá cena u Enyaqu

Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji - Nejvíce padá cena u Enyaqu

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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