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Toxikologická centra varují před fatální chybou domácích pěstitelů. Křížení s okrasnými tykvemi vytváří v dužině jed, který po snědení spolehlivě vyvolá těžké křeče

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Příprava podzimní dýňové polévky nebo pyré často končí zklamáním: výsledný pokrm je řídký, mdlý a postrádá hloubku. Důvodem bývá běžný zvyk dýni uvařit v hrnci s vodou, což z jemné dužiny vylouhuje cenné aroma i přirozenou sladkost.
Kousky nakrájené oranžové dýně pečené na plechu v troubě s cibulí a česnekem

Kousky nakrájené oranžové dýně pečené na plechu v troubě s cibulí a česnekem

Zdroj: Polonist / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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