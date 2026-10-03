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Německá rozvědka žila v panice, že Britové vlastní stejné nervové jedy jako oni. Tento fatální analytický omyl Abwehru zachránil spojeneckou pěchotu před jistou smrtí

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Každý německý pěšák musel mít během druhé světové války na zádech neustále připnutý olivově zelený vroubkovaný plechový tubus Gasmaskenbüchse 38. Armádní řády trestaly jeho odložení tvrdými postihy a průmysl vyprodukoval desítky milionů masek GM 30 a GM 38. Přestože Třetí říše disponovala tajnými arzenály převratných nervových látek Tabun a Sarin, k masovému chemickému boji na frontách nikdy nedošlo. Za nevyužitím plynů stál strach ze zničující britské odvety, fatální závislost Wehrmachtu na koních i Hitlerovo osobní trauma z první světové války.
Originální vroubkovaný plechový tubus Wehrmachtu na plynovou masku a polní láhev

Originální vroubkovaný plechový tubus Wehrmachtu na plynovou masku a polní láhev

Zdroj: Hjemmefrontmuseet Rakkestad / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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