Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Britské Královské letectvo postavilo první jednotku, jejímž hlavním úkolem je čelit nepřátelským hrozbám namířeným proti britským satelitům. Nová 3. letka pro vesmírné účinky má chránit družice, na nichž závisí navigace lodí, mobilní sítě i varování před raketovým útokem.
Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku

Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku

Zdroj: Wikimedia Commons, Cherubino
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:45

Reklama
Další články z Trade-off
Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun
Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun
Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %
Nezaměstnanost v Česku v srpnu meziročně vzrostla na 3,4 %

Český trh práce vykázal v srpnu 2026 meziroční růst nezaměstnanosti, zatímco zaměstnanost zůstala beze...

Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache
Tigery po dvaceti letech končí. Australská armáda sází na Apache

Australská armáda končí v Darwinu s létáním ozbrojených průzkumných vrtulníků ARH Tiger (Armed...

Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Nafta zlevní
Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Nafta zlevní

V Česku od 1. října znovu platí regulace cen benzinu a nafty, která potrvá do konce měsíce. Současně se...

Domácnosti víc utrácí i šetří: Ekonomika ve druhém čtvrtletí mírně rostla
Domácnosti víc utrácí i šetří: Ekonomika ve druhém čtvrtletí mírně rostla

Ve druhém čtvrtletí 2026 česká ekonomika podle dat Českého statistického úřadu dál mírně rostla. Hrubý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.