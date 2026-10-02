Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku

Od sledování hrozeb k jejich odrážení
Vznik letky oznámil náčelník štábu letectva, hlavní letecký maršál Sir Harvey Smyth, na vůbec první britské konferenci o vesmírné síle. Jednotka soustředí specialisty z celých ozbrojených sil a jejím posláním je čelit nepřátelské činnosti na oběžné dráze a bránit satelity, bez nichž se země neobejde.
RAF už má dvě vesmírné letky. Zatímco 1. letka vesmírných operací a 2. letka vesmírného varování hrozby ve vesmíru sledují a varují před nimi, nová 3. letka proti nim bude přímo zasahovat. K narušení, oslabení a znemožnění nepřátelských akcí využije moderní technologie včetně elektronického boje. Podporovat bude útočné i obranné vesmírné operace a s příchodem nových schopností se má postupně rozrůstat.
„Vesmír už operace nepodporuje jen z povzdálí. Je to oblast přímého soupeření, v níž lze vojenskou převahu získat i ztratit. 3. letka pro vesmírné účinky ochrání zásadní výhody, které vesmír poskytuje našim propojeným ozbrojeným silám, a bude schopna tyto výhody odepřít protivníkům,“ uvedl Smyth.
Satelity v každodenním životě
Družice jsou podle britského ministerstva obrany základním pilířem národní bezpečnosti. Slouží ke zpravodajské činnosti a včasnému varování před raketami, ale také k přenosu mobilních dat, předpovědi počasí či objednávkám přes internet. Na satelitní navigaci spoléhají při zásahu záchranáři, hasiči i policie a stejné systémy využívají energetické společnosti při řízení rozvodných sítí.
Vesmír je přitom stále přeplněnější a nebezpečnější. Nepřátelské státy podle ministerstva vyvíjejí prostředky, jimiž mohou vesmírné prostředky rušit, narušovat či vyřadit z provozu. Vznik letky proto zapadá do budování britských schopností pro vedení boje ve vesmíru, mezi něž patří elektronický boj i ochrana před protidružicovými zbraněmi.
„Británie musí v novém vesmírném závodě držet krok. Nadvláda na mořích byla v 19. století základní složkou odstrašení, a proto Británie vybudovala nejlepší námořní sílu v dějinách. Ve 20. století šlo o nadvládu ve vzduchu, a tak jsme postavili letectvo světové úrovně, které nás chrání. Toto století bude záviset na ovládnutí vesmíru,“ stálo podle ministerstva v úvodním projevu, který měl na konferenci přednést ministr obrany Wes Streeting.
Streeting měl v projevu dále upozornit, že právě závislost na vesmíru z něj činí terč protivníků a že tato hrozba roste co do rozsahu, rychlosti i vyspělosti. Za svůj úkol považuje zajistit, aby odstrašení ve vesmíru bylo stejně silné jako na Zemi.
Kontrola vesmíru i jeho mírové využití
Nová letka naplňuje britský požadavek na kontrolu vesmíru, tedy potřebu zachovat si ve vesmíru volnost působení a stejnou volnost odepřít protivníkům. Požadavek vymezila britská vesmírná strategie zveřejněná začátkem září a navazuje na Strategickou obrannou revizi, podle níž je schopnost působit ve vesmíru, z vesmíru i skrze něj základem britské bezpečnosti a prosperity.
Vláda zároveň deklaruje, že zůstává oddána mírovému a udržitelnému využívání vesmíru. Spojené království formálně vyloučilo zkoušky ničivých protidružicových raket a v rámci Výboru OSN pro mírové využití kosmického prostoru prosazuje pravidla odpovědného chování ve vesmíru. Se spojenci a partnery spolupracuje na posílení společné obrany ve vesmíru, což zahrnuje i investici 880 milionů GBP (přibližně 25 miliard Kč) v letech 2026/27 až 2029/30 do vesmírného zpravodajství, sledování a průzkumu a do činností souvisejících s kontrolou vesmíru.