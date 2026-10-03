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Florence Pugh coby dokonalá mrcha. Ambiciózní Na východ od ráje už září na Netflixu

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Nová sedmidílná minisérie Na východ od ráje (East of Eden) vyšla na Netflixu 1. října a ihned vzbudila velkou pozornost. Jde o novou adaptaci jednoho z nejvýznamnějších románů americké literatury 20. století od Johna Steinbecka, od které si streamovací platforma zřejmě slibuje mnoho cen i diváků.
Florence Pugh coby dokonalá mrcha. Ambiciózní Na východ od ráje už září na Netflixu

Florence Pugh coby dokonalá mrcha. Ambiciózní Na východ od ráje už září na Netflixu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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