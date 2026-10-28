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Nepovedla se vám slivovice? Zkuste ji vyčistit

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Domácí slivovice se i v dnešní době těší v některých regionech velké oblibě. Také patříte k těm, kteří nedají dopustit na pálenku z vlastního ovoce? Možná se vám stala nepříjemná věc, že její chuť nebyla taková, jakou byste si zrovna představovali. Co s takovou nedokonalou várkou? Než ji s těžkým srdcem vylejete, zkuste její chuť vylepšit.
Slivovice

Slivovice

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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