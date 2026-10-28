Nepovedla se vám slivovice? Zkuste ji vyčistit

Domácí slivovice se i v dnešní době těší v některých regionech velké oblibě. Také patříte k těm, kteří nedají dopustit na pálenku z vlastního ovoce? Možná se vám stala nepříjemná věc, že její chuť nebyla taková, jakou byste si zrovna představovali. Co s takovou nedokonalou várkou? Než ji s těžkým srdcem vylejete, zkuste její chuť vylepšit.
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Slivovice a čerstvý vzduch
Nejjednodušší a zároveň velmi účinnou metodou, jak zlepšit chuť čerstvě vypálené slivovice je provzdušňování.Pálenka se jednoduše vystaví vzduchu, aby se z ní odpařily některé tvrdší sloučeniny a nápoj tak zjemní. Nejprve slivovici nalijte do široké nádoby, v níž se může rozprostřít a zvětšit svůj povrch vystavený vzduchu. Nádobu nechejte otevřenou a překryjte ji jen síťkou nebo plátnem, aby se k tekutině nedostaly nečistoty a hmyz. Takto ponechte slivovici větrat klidně tři týdny. Každý den ji jen jemně promíchejte.
Pomůže čištění ultrazvukem
V tomto případě se jedná již o moderní technologii, která využívá k urychlení procesu stárnutí lihovin vysokofrekvenční zvukové vlny. Slivovici tak vylepšíte klidně i za 24-48 hodin. Je ovšem nutné počítat s vyššími finančními náklady. Pokud naopak máte dostatek času i několik měsíců, nechejte pálenku zrát v menších dubových sudech. Slivovice v nich může dozrávat i celý rok. Pravidelně ji samozřejmě ochutnávejte, abyste zjistili, jak se její chuť postupně proměňuje.
Foto: Radek Štěpán
Vaječný likér
Nepovedenou slivovici lze použít jako základ do domácího vaječného likéru. Smíchejte ji s plechovkou slazeného kondenzovaného mléka, 250 ml polotučného nebo plnotučného mléka a lžičkou vanilkového extraktu. Veškeré ingredience zahřejte a vyšlehejte dohromady tak, aby vznikla hladká a krémová konzistence. Likér nechejte vychladit a můžete podávat. Jednotlivé chutě se tak krásně propojí.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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