Toto jsou dva největší žrouti elektřiny. Když si nedáte pozor, úplně vás ožebračí

Když spotřebiče odpočívají, ale účty rostou
Televize zhasla, mikrovlnka mlčí, notebook spí. Přesto někde v útrobách bytu tiše běží hodiny a elektroměr se točí dál. Problém, který ještě před deseti lety vypadal jako zanedbatelná drobnost, dnes dokáže pořádně zatížit rodinný rozpočet.
Řeč je o pohotovostním režimu – takzvaném stand-by, kdy přístroje sice nevykonávají žádnou viditelnou práci, ale proud z nich neustále odtéká. Červená dioda na monitoru, svítící displej na mikrovlnce, nabíječka zastrčená v zásuvce – každý z těchto detailů představuje neviditelnou daň, kterou platíte celý rok.
Dřív se nad tím dalo mávnout rukou. Dnes, kdy ceny energií vyletěly nahoru a spotřebičů přibývá, se vyplatí sáhnout po prodlužovacích kabelech s vypínačem a večer jedním kliknutím odpojit celou zábavní stěnu. Ještě větší úsporu pocítíte, když odjíždíte na víkend nebo dovolenou – úplné odpojení všech nepotřebných spotřebičů vám může ušetřit stovky korun měsíčně.
Teplá voda jako luxus, který se prodražuje
Druhým velkým žroutem, na kterého se často zapomíná, je ohřev užitkové vody. Elektrický bojler nebo zásobníkový ohřívač nespotřebovává elektřinu jen při samotném používání. Energii potřebuje také k tomu, aby průběžně nahříval vodu, která v zásobníku postupně chladne.
Právě tady se dá spotřeba snížit bez toho, abyste bojler neustále vypínali a zase zapínali. Mnohem lepším řešením je správně nastavit teplotu a využít časový program. Pokud máte dvoutarifní sazbu, může ohřev probíhat především v době levnější elektřiny. U moderních bojlerů lze navíc nastavit konkrétní režim podle toho, kdy domácnost teplou vodu skutečně nejvíce potřebuje.
Pomoci může také nižší, ale stále bezpečně nastavená teplota a kvalitní izolace zásobníku i potrubí. Pokud je bojler starší a teplo z něj rychle uniká, může být jeho provoz zbytečně drahý, i když ho používáte úplně stejně jako dříve.
Pozor si dejte také na pravidelné odvápňování topného tělesa. Vrstva vodního kamene funguje jako nechtěný izolant a dokáže zvýšit spotřebu elektřiny na ohřev vody až o třicet procent. Stačí jednou za rok použít speciální přípravek – a bojler vám to vrátí nižšími účty.
Vytápění elektřinou: tichou hrozbou pro peněženku
Zatímco většina českých domácností topí plynem nebo dřevem, přes 390 tisíc z nich je odkázáno výhradně na elektřinu. Pro ně představuje topná sezona skutečnou zkoušku rozpočtu. Přímotopy, akumulační kamna nebo elektrické kotle dokážou sežrat i několik tisíc korun měsíčně navíc.
Klíčem k úspoře jsou chytré termostaty a termostatické hlavice, které umožňují nastavit přesnou teplotu v každé místnosti zvlášť. Není totiž nutné topit v celém bytě stejně – v ložnici stačí 18 °C, v obývacím pokoji 21 °C. Každý stupeň dolů znamená úsporu až pět procent ročně.
Pozor ale na časté vypínání a zapínání topení. Odborníci varují, že pokud během dne teplota klesne o víc než tři stupně, následný prudký dohřev spotřebuje víc energie, než kdybyste topili rovnoměrně. Přerušovaný provoz navíc opotřebovává topný systém a může vést k drahým opravám.
Důležité je také správné větrání: Pokud máte zapnutý termostat a otevřete okno dokořán, studený vzduch okamžitě spustí intenzivní dohřívání. Proto raději termostat dočasně vypněte, vyvětrejte rychle a teprve pak ho znovu aktivujte.
Lednice není nepřítel – ale mrazák možná ano
Chladnička patří mezi největší spotřebiče v domácnosti, ale její vypnutí prostě není možné. Můžete však kontrolovat, jestli je správně nastavená: Optimální teplota v chladicí části je 5 až 7 °C, v mrazáku -18 °C. Každý stupeň níž znamená nárůst spotřeby přibližně o šest procent.
Úplně jiná situace je u samostatného mrazicího boxu ve sklepě nebo v komoře. Při dnešních cenách potravin i energií se vyplatí spočítat, jestli vám dlouhodobé skladování zmrazených zásob skutečně šetří peníze – nebo jestli naopak platíte víc za elektřinu, než kolik ušetříte na nákupech.
Co s tím? Začněte hned dnes
Úspora na energiích neznamená žít ve tmě a chladu. Stačí několik drobných změn v rutině: prodlužovačky s vypínačem, spínací hodiny na bojler, termostat v ložnici o dva stupně níž. A hlavně – pravidelná kontrola, jestli za vámi v noci nesvítí desítka červených diod.
Radikálnější cestou je kombinace vlastních zdrojů energie – fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo dokážou pokrýt část spotřeby a zbavit vás závislosti na neustále rostoucích cenách ze sítě. Investice se sice vrátí až za několik let, ale dlouhodobě představuje nejjistější ochranu před dalšími skoky cen.
Zdroje článku: ireceptar.cz, kupi.cz, usetreno.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková