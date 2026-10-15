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Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce

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Drobné lesklé korálky navlečené na drátku, ze kterých vznikají křehké figurky a […]
Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce

Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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