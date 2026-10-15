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Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Drobné lesklé korálky navlečené na drátku, ze kterých vznikají křehké figurky a […]
Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.10.2026 04:24
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Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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