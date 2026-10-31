Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Staré modré dózy na sušenky po babičce jsou sběratelskými předměty. Za 1 motiv platí i 900 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kulatá modrá plechovka od dánských máslových sušenek má za sebou zvláštní kariéru. […]
Staré modré dózy na sušenky po babičce jsou sběratelskými předměty. Za 1 motiv platí i 900 Kč

Staré modré dózy na sušenky po babičce jsou sběratelskými předměty. Za 1 motiv platí i 900 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:03

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Nemáte v kredenci tyto sklenice? I obyčejná čirá sada vynesla 2× víc, než se čekalo
Nemáte v kredenci tyto sklenice? I obyčejná čirá sada vynesla 2× víc, než se čekalo
Klasický trávník končí: Místo trávy teď stále více lidí vysazuje tuto rostlinu
Klasický trávník končí: Místo trávy teď stále více lidí vysazuje tuto rostlinu

Drobné bílé kvítky uprostřed zeleného pažitu dnes leckterý zahrádkář bere jako osobní […]

3 triky, jak snadno vyčistit spálenou pánev a zbavit se odolných černých nánosů
3 triky, jak snadno vyčistit spálenou pánev a zbavit se odolných černých nánosů

Černá krusta na dně pánve vypadá jako rozsudek, po kterém nádobí míří […]

Máte v obýváku prázdnou zeď? 10 nápadů, jak z ní udělat ozdobu celé místnosti
Máte v obýváku prázdnou zeď? 10 nápadů, jak z ní udělat ozdobu celé místnosti

Sedačka stojí, kde má, televize visí a nad opěradlem pořád svítí holá […]

Většina lednic v Česku má špatně nastavenou teplotu: Vědci prozradili číslo, při kterém potraviny vydrží čerstvé nejdéle
Většina lednic v Česku má špatně nastavenou teplotu: Vědci prozradili číslo, při kterém potraviny vydrží čerstvé nejdéle

Lednici většina z nás nastaví jednou při koupi a pak už ji […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.