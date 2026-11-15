Bývalý královský hrad, rozhledna a místo k odpočinku. Vrškamýk překvapí pestrostí zážitků

Kdybyste se do Kamýku nad Vltavou vydali v 10. století, tak už byste tu nalezli osadu u knížecího dvorce Přemyslovců. Lidem se prostě v kraji u Vltavy líbilo, tak se tu usadili. Není divu. Kamýk leží v pěkném údolí řeky, kde hluboké lesy střídají louky a pole. Dnes to tu vypadá samozřejmě jinak než za časů českých králů. Už jen proto, že tu byla jako součást Vltavské kaskády vybudována vodní nádrž Kamýk a hned vedle Slapy. Pojďte se ale vydat ke zřícenině hradu Vrškamýk, jenž byl postaven na hřebenovitém výběžku ve 13. století.
Hrad Vrškamýk
Zdroj: Foto: Huhulenik, CC BY 3.0, přes Wikimedia Commons
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