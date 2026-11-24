Pražský hrad otevře v sobotu sály i další objekty zdarma. Návštěvníky zve na prohlídku sám prezident Petr Pavel
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Pražský hradZdroj: FOTO:Bjalek Michal, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 10:24
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